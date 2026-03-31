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鄭習會4月登場！美議員：對話是好事　應與台灣所有政黨對話

▲▼美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團今（31日）下午在台北賓館舉行記者會，外交部政務次長陳明祺及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond Greene）出席與會。（圖／外交部提供）

▲美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團下午在台北賓館舉行記者會。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中國30日宣布，中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日出訪中國。巧合的是，當天正好是美國跨黨派議員訪團抵台首日。對此，美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣今（31日）表示，對話是好事，希望中國以同樣方式看待台灣各黨派的領袖。此外，針對美國總統川普將於5月14至15日訪問北京並與習近平會晤，外界擔憂台灣是否淪為談判籌碼，共和黨參議員匡希恆認為，美中關係越強韌，台灣就越安全。如果美國與中國關係惡劣，中國對台灣發動侵略的可能性反而更高。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團今（31日）下午在台北賓館舉行記者會，外交部政務次長陳明祺及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond Greene）出席與會。

媒體關切，如何解讀訪團訪台首日遇到中國宣布中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日出訪中國？夏欣表示，對話是一件好事，如同美國總統川普5月將訪問中國，「我們認為交談是好的」，希望中國以同樣方式看待與台灣各黨派領袖的對話，無論執政黨或在野黨。

夏欣說，訪團也有注意到中國對台灣發表的聲明，這就是為什麼台灣必須為未來做好準備，也是為什麼國防預算如此重要的原因，因為嚇阻力是防止不樂見後果發生的最佳方式。訪團與每一位會面的領袖都討論過此議題，包括與立法院長韓國瑜等的會面也會持續討論。

▲▼美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）。（圖／外交部提供）

此外，針對川普可能在5月會見習近平，美方是否會確保美國對台灣的安全承諾，不讓台灣淪為美中談判籌碼？匡希恆表示，台美在1979年斷交，他在當年8月來台，當時台灣人民對美國感到憤怒，不過幾周後友誼就恢復了，原因之一是美國國會介入，並制定了《台灣關係法》，以及「六項保證」。

匡希恆指出，美國國會在對台政策上扮演非常重要的角色，《台灣關係法》與「六項保證」都是台美關係的支柱，他也正在提案將六項保證入法。

匡希恆認為，美中領導人見面不應被視為一件壞事，或是台灣需要恐懼的事情，美中關係越強韌，台灣就越安全。如果美國與中國關係惡劣，中國對台灣發動侵略的可能性反而更高，希望台灣人民能意識到台美關係是非常穩固的。

▲▼美國共和黨參議員匡希恆（John Curtis, R-UT）。（圖／外交部提供）

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