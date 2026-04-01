從母乳支持到高風險追蹤　基隆打造全方位母嬰照護

▲基隆強化母嬰照護網絡，推動母乳哺育與高風險關懷機制。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升母嬰照護品質，基隆市衛生局於3月30日召開「母乳哺育提升暨高風險收案聯繫會議」，邀集醫療院所、產後護理之家及衛生所等20位專業人員與會。會中邀請獲獎醫院分享母乳推動經驗，並聚焦高風險孕產婦追蹤機制與資源整合，期望透過跨機構合作，共同完善母嬰健康照護網絡。

會議特別邀請於2025年母嬰親善醫療院所評鑑中榮獲「績優獎」的天主教永和耕莘醫院，進行母乳哺育推動經驗分享，以期提升相關人員知能。透過專業醫護團隊於產前門診及媽媽教室，加強母乳哺育衛教，說明母乳哺育益處並釐清常見迷思，協助孕產婦建立正確認知與信心；並結合產後早期肌膚接觸與早期吸吮、住院期間親子同室及正確含乳指導，以及出院後電話追蹤與母乳支持團體持續關懷等整合措施，有效提升產婦哺乳信心與純母乳哺育成功率。

此外，會議中亦針對周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫之執行情形與未來推動方向進行交流，透過衛生局與醫療院所合作，由醫療院所將高風險個案轉介予關懷員進行持續追蹤與關懷，並依個案需求連結相關社會福利與支持資源，提升醫療團隊收案與轉介效率，進一步完善本市母嬰健康照護網絡與服務品質。

基隆市衛生局長張賢政表示，母乳哺育不僅有助於嬰兒健康成長，也能促進母親身心健康，是守護母嬰健康的重要基礎。未來衛生局將持續透過教育訓練、資源整合及跨機構合作，強化母嬰親善醫療服務，並持續推動及落實母乳哺育支持與周產期高風險個案關懷機制，攜手醫療院所與社區資源共同守護母嬰健康，打造更完善的母嬰友善環境。