不對稱戰力至關重要　美議員：國防預算不足將向對手暴露弱點

▲美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團在台北賓館舉行記者會。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

賴政府推出1.25兆國防特別預算條例，但在野黨卻另推版本且遠低於政院版。美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis, R-NC）今（31日）表示，台灣已發展出不對稱戰力的相關能力，若有規模化的資金支持，能在戰場上創造不確定性，甚至超越傳統武器的作用，呼籲台灣不要犯下基礎戰力資助不足的錯誤，否則是向對手暴露弱點。美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）則說，希望立法院在解決這個問題時，能意識到強大的國防作為未來威嚇力的重要。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團今（31日）下午在台北賓館舉行記者會，外交部政務次長陳明祺及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond Greene）出席與會。

談及台灣在野黨所提出的國防特別預算版本遠低於行政院版本向國際社會傳達什麼訊息，美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis, R-NC）表示，這必須從傳統系統與不對稱戰力兩個層面來看。以俄烏戰爭經驗為例，烏克蘭雖明顯屬於弱勢，卻開發並精通不對稱戰力保衛領土並反擊俄羅斯。

堤里斯指出，從這次訪問中，訪團看到台灣已開發出相關能力，如果能具備規模化的資金，才能在戰場上創造出不確定性，甚至超越傳統武器的作用。預算不管是400億美金（約1.25兆新台幣）還是200億美金，討論雖然重要，但擁有適當的組合才是關鍵，他會向在野黨表達，台灣不要犯下基礎戰力資助不足的錯誤，因為會向對手暴露弱點，台灣不應該錯過不對稱戰力創造嚇阻力的機會。

媒體也關切，經過兩天訪台，對特別預算案通過更有信心還是更沒信心？對於在野黨刪減數字的版本接受度為何？美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen, D-NH）表示，作為國會議員，訪團理解立法院最終會根據台灣人民的意願做出決定，這也是為何她看到民調顯示台灣人支持國防預算而感到鼓舞。

夏欣說，但正如堤里斯與聯邦參議員羅珊（Jacky Rosen, D-NV）所說的，關鍵並非單一金額，而是面對潛在危險與未來挑戰時，這些技術需要一定成本，希望立法院在解決這個問題時，能意識到強大的國防作為未來威嚇力的重要，並向世界傳遞強大訊息，台灣不僅關心自己的未來，而且非常有能力捍衛它。