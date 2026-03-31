半個台灣「紫紅一片」　最猛春雨3波進攻！雨最大時間出爐

▲未來一周3波鋒面影響台灣。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

3波鋒面帶來降雨，中央氣象署表示，未來一周晴雨交替，晴明連假天氣變化快速，尤其北宜地區會「先涼一波」，溫度起伏大，4月4、5日（周六、日）兩天西半部則要防較大雨勢，有陣雨或雷雨較劇烈天氣影響。氣象專家也指，這波將是入春以來最明顯的春雨，未來一周全台多雨，「西半部紫紅一片」。

氣象署預報，未來一周3波鋒面影響，1至2日（周三、四）第一波鋒面通過，中部以北有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨，北台灣將轉涼，白天高溫約22至23度，夜晚清晨低溫降到16度左右，感受較涼，3日（周五）局部偶雨，白天悶熱，但入夜起另一波鋒面接近，各地降雨機率開始增加。

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▲最明顯春雨來襲，西半部紫紅一片 。（圖／NCDR）



4至5日（周六、日）第二波鋒面報到，氣象署提醒要注意較明顯雨勢。其中4日影響最明顯，西半部有陣雨或雷雨，對流發展旺盛伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，其他地區也有短暫陣雨；5日雨勢稍微趨緩，但局部仍有短暫陣雨。6日（下周一）連假最後一天，第三波鋒面又來，中部以北有陣雨或雷雨。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」也分析，清明時節雨紛紛，入春以來最明顯的春雨幾乎確定，將在清明連假進攻台灣。最新各國模式預估，未來一周的累積雨量預報，具體數字仍有一些差別，但3家模式共同的共識都是：未來7天全台多雨，尤其西半部紫紅一片，預計雨勢最多。

「台灣颱風論壇」指出，在所有模式都有共識的狀況下，基本上大局已定。雖然累積雨量可觀，並非下不停，而是以時陰時雨的型態為主，具體的雨區，得看當下雲雨發展狀況而定，越往東南部走，無雨的空檔就愈多。依預報研判，全台雨勢最明顯的時段，將落在明、後2天，以及連假中4月4日至5日。