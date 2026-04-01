「靈動老師」疑似換帳號復出　改名直播曝光！監管局回應

▲「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺。（圖／翻攝自微博，下同）



記者許力方／綜合報導

有「中國性商教母」、「靈動老師」的網紅周媛，因「眼神給出去」暗示性挑逗爆紅，但開設女性魅力課程引發爭議遭到官方調查，如今卻被爆出疑似更換帳號復出，不僅重啟直播，也重新販售相關課程。湖南長沙市雨花區市場監督管理局3月31日回應，先前已針對周媛涉及廣告違法行為立案調查並作出處罰。

靈動課程引爭議 曾遭查處

周媛因開設魅力女性修煉班課程，以經典「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」迷因句在社群網路爆紅，課程價格從人民幣999元至8萬8000元（約台幣元至元）不等，內容主打教授女性透過眼神與肢體語言挑逗男性，涉及性別爭議，相關帳號後須遭封禁。

▲周媛疑似換帳號復出。



今年1月30日，長沙市雨花區市監、公安、網信及文旅等多部門曾聯合介入，對周媛立案調查，並責令立即停止所有線上、線下經營活動。

換號重啟直播再掀討論

不過，近日有大陸媒體發現，周媛疑似以新帳號「你好周大寶」重新回到社群平台，陸續更新多支影片，並分別於3月8日、3月18日開啟直播，關聯店鋪「黑白顛性商學院」也一度上架兩款課程，疑似試圖重啟相關商業活動。

監督管理局：僅就廣告違法裁罰

對此，雨花區市場監督管理局3月31日回應媒體，稱確實曾對周媛立案調查，並依法作出行政處罰，原因主要是涉及廣告違法問題。若周媛後續以個人名義開設直播，並不在市監局現有職權範圍內，只能監管公司與市場經營行為，後續直播或其他處置可能由其他主管部門介入處理。