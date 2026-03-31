立院藝術家！吳宗憲收藏朱銘、楊英風雕塑　陳永康有唐伯虎畫作

▲國民黨立委陳永康。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（31日）公布新一期財產申報，包含多位立委，有立委財力雄厚，也有立委熱衷投資。特別的是，部分立委鍾愛藝術品，綠委蔡易餘就收藏一幅要價20萬元的陳主明墨寶；藍委吳宗憲收藏朱銘、楊英風多項雕塑作品；藍委陳永康最為驚人，收藏乾隆20吋龍盤、許多名家作品，甚至有唐寅（唐伯虎）畫作，總值2555萬元。

根據財產申報，藍委吳宗憲名下23筆土地、3筆建物，位於台北文山、台中、苗栗、南投等地，1輛325萬的BMW，存款479萬8030元，股票總值1194萬8550元（以每股票面價額10元計），主力是裕慶-KY有26萬9千股，以昨日收盤價156計算，總值4071萬6000元。

特別的是，吳宗憲收藏多筆文物骨董及字畫，總值495萬元，包含和闐玉、李碩卿水墨畫、朱銘、楊英風多項雕塑作品、梁奕焚、曾茂煌油畫，另有11筆保險，債權140萬用於借貸，債務47萬5000元用於購車。

陳永康名下3筆土地、2筆建物位於新北跟高雄，1輛VOLVO S60、1輛SKODA，存款1932萬7585元、股票總價額37萬2330元（以每股票面價額10元計），特別的是，陳永康收藏乾隆20吋龍盤、許多名家作品，甚至有唐寅（唐伯虎）畫作，總值2555萬元。

蔡易餘名下1筆土地位於嘉義縣，現金79萬9800元、存款145萬9474元、2筆保險，蔡也有收藏書法大師陳主明墨寶，要價20萬元。