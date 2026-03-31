感謝盧秀燕表態挺軍購　美參議員：美國會信守承諾盡快交付武器

▲美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

台中市長盧秀燕日前接受媒體專訪表態軍購立場，更強調「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」，與國民黨中央不同調，引起討論。美國參議院跨黨派議員訪團昨抵台，美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）今（31日）在記者會表示，歡迎盧秀燕的表態，顯示支持國防特別預算是台灣跨黨派重要領導人的共識，台灣跨黨派支持台美關係堅若磐石，美國也會信守承諾，盡快交付武器。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團今（31日）下午在台北賓館舉行記者會，外交部政務次長陳明祺及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond Greene）出席與會。

夏欣致詞時表示，這是一次非常有成效的訪問，訪團昨天見到總統賴清德，聽取國安會簡報，稍後則要拜訪立法院長韓國瑜。近兩天的會面下來，台美夥伴關係比以往任何時候更重要，台海地區的穩定與經濟基礎取決於雙方的合作，台美夥伴關係也建立在共同價值的基礎上，包括對民主、人權和法治尊重的共同認同，雙邊破紀錄的貿易、投資往來，以及對區域安全的共同付出。

夏欣強調，台灣必須繼續採取積極措施來提升作戰能力，根據這幾天所聞，「我們相信台灣會這麼做」，台灣各政黨共同支持強而有力的國防特別預算案至關重要，這不僅是為了向美國採購重要武器，更是為了支持台灣本地生產的不對稱戰力。加強符合現代戰爭所需的威懾力，需要結合美國先進裝備與台灣自主研發能力，像是無人機與飛彈防禦，需要更多資源，這種嚇阻力是防止災難性衝突發生的重要基礎，訪團昨天已見證部分創新成果。

夏欣提到，近期民調也顯示，大部分台灣民眾了解維持與加強國防支出的迫切性，「我們也誠摯歡迎台中市長（指盧秀燕）的表態」，她明確表示支持國防特別預算是台灣跨黨派重要領導人的共識。

夏欣說，在離開台灣之際，她比以往任何時候更加確信，跨黨派支持台美關係是堅若磐石的，超越白宮與國會的政治更迭，有信心會持續，美國也會信守承諾，盡快交付武器。

聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis, R-NC）則說，自己與夏欣都是參議院「北約觀察小組」的成員，北約在21世紀前20年缺乏對國防基礎建設的投資，盼台灣能吸取教訓，不要重複北約盟友的錯誤，國防預算達GDP的3%是正確方向。

▼聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis, R-NC）。（圖／外交部提供）