賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

▲賴清德近日核電議題發言引綠營內部不滿，布局台北市長人選也挫折生變，「雙亂流」令黨內憂衝擊選情。（鏡報李智為）



圖文／鏡週刊

隨藍白陣營漸朝整合方向前進，綠營卻因核電重啟議題、艱困選區覓才不順遭遇黨政「雙亂流」，恐衝擊年底縣市長選情！本刊調查，總統賴清德近日一番核電重啟發言惹議，因缺乏內部溝通，連綠營內部都砲聲連連，更衝擊新北在內的年底選局；另一方面，黨內原有意力拱副閣揆鄭麗君出戰台北市長，但賴清德與黨內要角親約鄭二度密談後，「扶君計畫」已瀕告吹，高層轉而鎖定綠委沈伯洋，卻讓綠營內部因沈的人設出現雜音。

▲反對老舊核電輕率重啟，由十多個環團組成的全國廢核行動平台3月26日在行政院前召開記者會。（翻攝全國廢核行動平台臉書）

賴清德3月21日公開宣示核二、核三廠具備重啟運轉條件，台電已經在準備重啟程序，月底就會送到核安會審議，發言一出，環團炸鍋、藍白嘲諷，綠營內部更罵聲連連，總統府人士當晚緊急補充強調：「賴總統對於核電是否重啟的立場始終非常明確，核安無虞、核廢有解、社會共識等三大前提缺一不可。」但爭議仍未歇，隔日，賴又進一步在臉書發文重申，核電重啟的三前提缺一不可。

賴核電發言掀波，多名派系操盤要角第一時間幾乎異口同聲告訴本刊，「賴實在太暴衝了！」「政院去年已經弄了三個條件給賴，賴居然暴走自己亂講！」並反問：「他這樣講有問過新北選情正在往上走的蘇巧慧嗎？」黨內雖早知賴對於核電重啟的態度，但有必要自己來宣布這件事嗎？「不能等到選後再說？有差這半年嗎？」

也有內閣幕僚直言：「沒辦法讓經濟部說明就好嗎？賴非得要自己對著企業家講這些不精確的東西？」況且，過去民眾對於核電重啟議題接收到的多半是核三廠，連藍白去年聯手發動的都是核三重啟公投，如今從賴口中說出核二廠，無疑「往身上潑油點火」，更讓新北民代、蘇巧慧必須疲於奔命解釋，恐衝擊選情。

多名黨公職更對賴在公開場合發言屢屢掀波呈現「放棄」態度。一名綠營不分區立委說，高層不僅事前沒讓黨團知情、事後也沒來溝通，對基層的不滿情緒高漲，「我不是區域立委，犯不著去跟上面反映這個。」一名綠營地方幹部則說，現在很多民進黨人有一種事不關己、置身事外的感覺，覺得「你賴清德很行那你自己去加油」，其他人就是在基層自己努力自己的，不期待黨中央、執政高層給什麼幫忙。

另一名南部立委雖試圖替賴緩頰，認為賴清德可能是因行政院長卓榮泰日前公開喊「全面接受新核能技術」也沒有太大反彈，所以這次才直接說了核二、核三，但卻直言：「球隊隊長分兩種，一種是發球之後隊員會跟上，另一種則是⋯。」未竟的句子盡顯其內心無奈。



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