美參議員盼立院找到軍購共識　陳冠廷：看到曙光但勿走傅崐萁路線

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今（31日）下午接待美國聯邦參議員團，藍綠白各派1名立委代表與會。國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳冠廷會後轉述時皆證實談及軍購。牛煦庭透露會中有向美方轉達國民黨立場，對方也表示理解，但雙方會中沒有具體討論到軍購數字。陳冠廷說，會中沒有在野立委表現出反對台中市長盧秀燕對軍購的立場，大家都積極正向，不管盧的1兆版或政院1.25兆，「我們現在看到似乎有曙光，奉勸不要走傅崐萁路線」。

▲韓國瑜、江啟臣31日在立法院接待美國參議員訪團。（圖／記者徐文彬攝，下同）

美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）、共和黨參議員堤里斯（Thom Tillis）、羅珊（Jacky Rosen）昨率團抵台。韓國瑜與江啟臣31日下午在立法院接待訪團，並進行秘密會議，外交國防委員會委員牛煦庭、陳冠廷、王安祥各自代表政黨出席；會議全程不公開，約進行1小時。

牛煦庭會後轉述，整體會議氣氛融洽，國民黨一直都很歡迎美方來的好朋友，大家針對各項關心的議題做坦率交流，當然有討論到軍購。參議員們想了解軍購在立法院遇到的程序，而法案正在朝野協商階段，所以彼此共識很清楚，大家可以拿出智慧，在民主制度下，就是各自妥協，找到彼此都不算滿意但可以接受的方案，大家往這方案對焦。

牛煦庭也透露會中有向美方轉達國民黨立場，對方也表示理解，但雙方會中沒有具體討論到軍購數字（金額）。牛說，「我們比較有講一些現在狀況跟程序」，因為預算跟法案都要經過協商，大家共同目標就是希望協過程能圓滿，各自妥協找到共識。

陳冠廷也說，這次會談是盡量尋求共識，藉由跟美方參議員對話，也鼓勵未來在野黨跟執政黨一起找出一個方法，讓1.25兆預算案能順利討論，然後有共識。一個多小時的會議，不管美方或我方，氣氛蠻融洽，談到台美合作從外交到國防，甚至以後更多元部分，也談到我方對美方重返印太的重視，「我自己希望（美國）專注在印太」，特別是台灣、日本、韓國等盟友，尤其目前在中東的狀況，可能讓美國印太的夥伴擔心會否美國疏於印太。

陳冠廷提到，國防特別預算部分，前天台中市長盧秀燕提到慢慢傾向支持，甚至商購、一兆元等，希望在這氣氛下一步步推進，接近行政院版本。下禮拜的朝野協商，他鼓勵在野每位立委能參與，講出立場，一起尋求共識，「這個共識就是接近院版的共識」，之後可以就內容，包括金額、武器種類、數量再做討論，「架構要先過，現在是往架構方向前進」。

媒體詢問，會談中的藍委有傾向盧秀燕立場嗎？陳冠廷說， 這部分看起來是希望這樣子，至少沒有在野立委表現出反對，大家都積極正向，希望這樣積極正向能繼續往前走，不管盧的1兆版或政院1.25兆，「我們現在看到似乎有曙光，奉勸不要走傅崐萁路線」。