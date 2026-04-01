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陸癌末男近14億財產全給「小28歲嫩妻」　前妻一家炸鍋！女方回應

癌末男近14億財產全給「小28歲嫩妻」　前妻一家炸鍋！女方回應了

▲61歲男子侯老七（化名）因確診肺癌末期，決定將名下價值逾人民幣3億元財產全數交給小他28歲的妻子。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸海南省三亞市近日發生1起財產處置事件。61歲男子侯老七（化名）因確診肺癌末期，在生命進入倒數之際，決定將名下價值逾人民幣3億元（約新台幣13.8億元）的全部資產，無償轉移至小他28歲的現任妻子名下，相關手續已全數完成，財產由女方獨立持有與管理。此舉不僅引發社會討論，也在家庭內部掀起爭議。

綜合陸媒報導，侯老七與現任妻子結婚已10年，2人育有1子。儘管年齡差距明顯，但婚姻關係穩定，家庭生活原本平順。然而，侯老七近年被診斷為肺癌晚期，病情急轉直下，使家庭承受沉重壓力。在治療期間，妻子始終陪伴在側，從日常起居照料到多次就醫與化療，全程不離不棄。

親友透露，侯老七歷經至少5次化療，身心飽受折磨，而妻子長時間照顧、情緒支持與陪同就醫，成為他抗病的重要支柱。侯老七表示，自己一生打拼累積的資產，在面對生死之際，最放心不下的是妻子與年幼的孩子，因此決定以財產轉移的方式，確保2人未來生活無虞。

他強調，此舉既是對妻子多年陪伴與照顧的感謝，也希望在自己離世後，妻兒能獲得充分保障。然而，這項決定引發侯老七與前妻所生2名子女的強烈不滿。2人認為，父親將全部財產轉予現任妻子，有失公平，無法接受此一分配結果，家庭衝突因此浮上檯面。

面對外界關注與家族爭議，侯老七的現任妻子也出面回應。她表示，自己從未主動提及財產安排，亦無意爭取丈夫資產，認為照顧重病配偶本是應盡責任。她強調，2人10年婚姻建立在情感基礎上，並非基於物質考量。

對於後續發展，她指出，將持續專注於照顧丈夫的健康狀況，陪伴其完成治療過程，並盡力維持家庭穩定。至於財產分配所引發的爭議，她則表示不願過多回應，希望外界理性看待，也盼家庭能回歸平靜。

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