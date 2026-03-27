　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐退休公務員800萬！假幣商被逮抄出1354萬　保險箱滿出來畫面曝

▲▼南打詐團 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲南打破獲跨境電信詐騙集團，在嫌犯家中的衣櫃搜出3千萬元現金，宛如行動金庫。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲跨境電信詐騙集團，揭開詐團層層分工黑幕，警方查出整起詐騙不法所得高達3千萬元，其中一名退休公務員慘遭榨乾，800萬元退休金全數被騙光，血本無歸，警方去年底突襲嫌犯位於高雄苓雅區的住處，屋內擺放多台點鈔機，衣櫃、角落甚至堆滿現金，重達數十公斤，清點後金額高達1354萬餘元，宛如「行動金庫」。

▲▼南打詐團 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查發現，詐團透過臉書投放假投資廣告，誘騙被害人下載APP操作股票，還「客製化」偽造公告取信，公告上不僅印有金管會假官印、主委假簽名，甚至還寫上被害人全名，要求先繳交30％「所得稅」才能領取獲利，話術細膩到令人防不勝防。

警方指出，嫌犯之一的蕭男取得贓款後，會透過虛擬貨幣交易將現金轉為泰達幣，再層層「回水」至柬埔寨詐騙機房，形成完整洗錢鏈。

▲▼南打詐團 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方循線從底層車手一路往上追查，先後逮捕22名提款車手，再揪出負責統整贓款的「收水手」藍姓男子，最後鎖定第三層關鍵人物、38歲假幣商蕭淳晃。警方去年底突襲他位於高雄苓雅區的住處，發現屋內擺放多台點鈔機，衣櫃、角落甚至堆滿現金，重達數十公斤，清點後金額高達1354萬餘元，宛如「行動金庫」。

儘管蕭男等人否認犯行，辯稱是正常幣商交易，仍遭警方依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

更誇張的是，詐團為規避查緝，竟發展出「廁所不碰面交付」的新招，警方查出，一名張姓車手向被害人收取430萬元後，依指示前往台中某公園公廁，進入廁間後，竟從隔板上方縫隙將現金遞給隔壁的收水手，全程兩人完全沒有碰面，傳完即各自離開，企圖製造斷點躲避追查。

不過張男最終仍落網，法院審理時認為，他曾因擔任車手入獄，出獄後竟重操舊業，且對同夥資訊避重就輕，依詐欺罪判刑3年3月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮航空機票限時77折　來回最低3122元
快訊／記憶體股遭血洗！台廠難逃7檔跌停
郭正亮最新病況曝光！　「下週將做全身檢查」
遭3度性侵輕生癱瘓！西班牙女獲准安樂死　執行注射
最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆子砍母「血跡濺全身」裸體逛大街　右手持刀左手抱AED超驚悚

移動式神主牌！拖板車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排

精舍命案又有被害人！信徒打掃遭凌虐險瞎　又是美女護法幹的

轎車自撞阿里山鐵路號誌！警方到場「車內無人」　追查肇逃駕駛中

屏東補習班爆「2度送過期豆花」！學生反應被回：甜的沒關係

快訊／自小客路口失控！猛撞4機車釀5人傷　夫妻雙載慘摔地上

女兒趴引擎蓋「圍捕」詐團超驚險　車手殺人未遂罪判8年9月

屏東男深夜無照毒駕！忘打方向燈露陷　棄機車赤腳跑給警察追

離婚15年擺爛少付生活費、房貸　前夫超慘！中風仍要付2777萬

應曉薇還沒籌到錢！北院候保室睡一晚　早餐吃公發麵包配飲料

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

逆子砍母「血跡濺全身」裸體逛大街　右手持刀左手抱AED超驚悚

移動式神主牌！拖板車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排

精舍命案又有被害人！信徒打掃遭凌虐險瞎　又是美女護法幹的

轎車自撞阿里山鐵路號誌！警方到場「車內無人」　追查肇逃駕駛中

屏東補習班爆「2度送過期豆花」！學生反應被回：甜的沒關係

快訊／自小客路口失控！猛撞4機車釀5人傷　夫妻雙載慘摔地上

女兒趴引擎蓋「圍捕」詐團超驚險　車手殺人未遂罪判8年9月

屏東男深夜無照毒駕！忘打方向燈露陷　棄機車赤腳跑給警察追

離婚15年擺爛少付生活費、房貸　前夫超慘！中風仍要付2777萬

應曉薇還沒籌到錢！北院候保室睡一晚　早餐吃公發麵包配飲料

想拿日本國籍更難了！居住須滿10年＋查5年稅　專家示警踩違憲紅線

一把鑰匙牽動安全　台東新豐警細心訪查成功尋主

逆子砍母「血跡濺全身」裸體逛大街　右手持刀左手抱AED超驚悚

移動式神主牌！拖板車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排

《天國降臨救贖2》總監狂吹DLSS5　「看衰抹黑」也難阻擋崛起

台中捷運橘線再送審　文心中清水湳悄成「高價聯盟」

精舍命案又有被害人！信徒打掃遭凌虐險瞎　又是美女護法幹的

你容易在愛情中劈腿嗎？超準心理測驗檢視愛情盲點

轎車自撞阿里山鐵路號誌！警方到場「車內無人」　追查肇逃駕駛中

林志玲跑馬拉松「51歲身材超狂」！長年堅持做4運動全公開：能排毒

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的

社會熱門新聞

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

獨／持刀狠刺母 裸體逆子急診室發狂大吼

塑膠袋之亂疑囤貨黑手　法務部出手：查到就辦

蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

即／三中案吞2.8億判3年半　蔡正元入獄服刑

柯文哲重判17年　法律專家點出關鍵依據

「拖吊蟑螂」師徒分家內幕曝！　弟子貪過頭整鍋端

李文宗栽在獻金案　關鍵原因曝光

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

警用防彈背心是拼裝貨　廠商父子涉詐欺遭約談

警用防彈背心是劣質拼裝貨　黑心廠商100萬元交保

通緝犯危駕、闖紅燈狂逃　警開多槍逮人

更多熱門

相關新聞

林秉文身亡　郭哲敏出庭被問全程靜默

林秉文身亡　郭哲敏出庭被問全程靜默

有百億賭王之稱、PGTalk必礦科技前負責人林秉文，2023年間涉嫌幫88會館負責人郭哲敏進行地下匯兌洗錢，遭檢方起訴後潛逃出境，卻在本月24日傳出於柬埔寨遭槍殺身亡。郭哲敏日前出庭時被問及此事，他全程保持沉默，沒有回應。

闖民宅翻女童衣物猥褻　戀童男藏海量偷拍檔

闖民宅翻女童衣物猥褻　戀童男藏海量偷拍檔

林秉文棄保潛逃疑遭殺害　若確認將判公訴不受理

林秉文棄保潛逃疑遭殺害　若確認將判公訴不受理

博弈集團澳門洗錢330億！手法曝光

博弈集團澳門洗錢330億！手法曝光

英雄救美趕走色狼「接棒性侵」DNA成鐵證

英雄救美趕走色狼「接棒性侵」DNA成鐵證

關鍵字：

衣櫃鈔票假幣商1354萬廁所洗錢

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

伊朗回應15點停火協議　開4條件

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面