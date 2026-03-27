詐退休公務員800萬！假幣商被逮抄出1354萬　保險箱滿出來畫面曝

▲南打破獲跨境電信詐騙集團，在嫌犯家中的衣櫃搜出3千萬元現金，宛如行動金庫。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲跨境電信詐騙集團，揭開詐團層層分工黑幕，警方查出整起詐騙不法所得高達3千萬元，其中一名退休公務員慘遭榨乾，800萬元退休金全數被騙光，血本無歸，警方去年底突襲嫌犯位於高雄苓雅區的住處，屋內擺放多台點鈔機，衣櫃、角落甚至堆滿現金，重達數十公斤，清點後金額高達1354萬餘元，宛如「行動金庫」。

警方調查發現，詐團透過臉書投放假投資廣告，誘騙被害人下載APP操作股票，還「客製化」偽造公告取信，公告上不僅印有金管會假官印、主委假簽名，甚至還寫上被害人全名，要求先繳交30％「所得稅」才能領取獲利，話術細膩到令人防不勝防。

警方指出，嫌犯之一的蕭男取得贓款後，會透過虛擬貨幣交易將現金轉為泰達幣，再層層「回水」至柬埔寨詐騙機房，形成完整洗錢鏈。

警方循線從底層車手一路往上追查，先後逮捕22名提款車手，再揪出負責統整贓款的「收水手」藍姓男子，最後鎖定第三層關鍵人物、38歲假幣商蕭淳晃。警方去年底突襲他位於高雄苓雅區的住處，發現屋內擺放多台點鈔機，衣櫃、角落甚至堆滿現金，重達數十公斤，清點後金額高達1354萬餘元，宛如「行動金庫」。

儘管蕭男等人否認犯行，辯稱是正常幣商交易，仍遭警方依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

更誇張的是，詐團為規避查緝，竟發展出「廁所不碰面交付」的新招，警方查出，一名張姓車手向被害人收取430萬元後，依指示前往台中某公園公廁，進入廁間後，竟從隔板上方縫隙將現金遞給隔壁的收水手，全程兩人完全沒有碰面，傳完即各自離開，企圖製造斷點躲避追查。

不過張男最終仍落網，法院審理時認為，他曾因擔任車手入獄，出獄後竟重操舊業，且對同夥資訊避重就輕，依詐欺罪判刑3年3月。