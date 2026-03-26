林秉文遭槍殺　郭哲敏出庭被問「誰下手」全程靜默

記者黃翊婷／綜合報導

有百億賭王之稱、PGTalk必礦科技前負責人林秉文，2023年間涉嫌幫88會館負責人郭哲敏進行地下匯兌洗錢，遭檢方起訴後潛逃出境，卻在本月24日傳出於柬埔寨遭槍殺身亡。郭哲敏日前出庭時被問及此事，他全程保持沉默，沒有回應。

▲刑事局證實，林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡。（資料照／記者湯興漢攝）

林秉文柬埔寨遇害亡

林秉文綽號「鱸鰻」，是天道盟濟公會成員，2008年涉入職棒米迪亞暴龍隊打假球案「黑米事件」，因此被法院判刑入獄2年，出獄後轉往澳門發展博奕事業；2023年他被指控涉嫌幫88會館負責人郭哲敏進行地下匯兌洗錢，並在2024年新北地院一審審理期間，棄保300萬元潛逃出境。

▲郭哲敏。（資料照／記者吳銘峯攝）

郭哲敏沉默未回應

然而，本月24日卻傳出林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡的消息，經我國刑事局確認後，立刻掀起各界議論。88會館負責人郭哲敏24日前往高等法院開庭時，被媒體問及是否知道林秉文死亡、是誰下的手、是否覺得待在台灣比較安全等問題，他全程保持沉默，沒有任何回應。

郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等案件，一審被判刑11年8個月，案件上訴至二審高等法院，他在今年3月初透過律師主動繳回一審認定的犯罪所得1億2666萬3107元。法界人士認為，這可能是郭哲敏的訴訟策略，希望透過繳回犯罪所得，力拚二審減刑，甚至還有機會交保。