　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林秉文遭槍殺　郭哲敏出庭被問「誰下手」全程靜默

記者黃翊婷／綜合報導

有百億賭王之稱、PGTalk必礦科技前負責人林秉文，2023年間涉嫌幫88會館負責人郭哲敏進行地下匯兌洗錢，遭檢方起訴後潛逃出境，卻在本月24日傳出於柬埔寨遭槍殺身亡。郭哲敏日前出庭時被問及此事，他全程保持沉默，沒有回應。

▲▼必礦科技總裁林秉文針對日前韓國捐贈台灣5000劑快篩試劑表達強烈不滿，特別召開記者會表示將回贈10000劑快篩試劑給韓國。（圖／記者湯興漢攝）

▲刑事局證實，林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡。（資料照／記者湯興漢攝）

林秉文柬埔寨遇害亡

林秉文綽號「鱸鰻」，是天道盟濟公會成員，2008年涉入職棒米迪亞暴龍隊打假球案「黑米事件」，因此被法院判刑入獄2年，出獄後轉往澳門發展博奕事業；2023年他被指控涉嫌幫88會館負責人郭哲敏進行地下匯兌洗錢，並在2024年新北地院一審審理期間，棄保300萬元潛逃出境。

▲▼88會館負責人郭哲敏，到高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲郭哲敏。（資料照／記者吳銘峯攝）

郭哲敏沉默未回應

然而，本月24日卻傳出林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡的消息，經我國刑事局確認後，立刻掀起各界議論。88會館負責人郭哲敏24日前往高等法院開庭時，被媒體問及是否知道林秉文死亡、是誰下的手、是否覺得待在台灣比較安全等問題，他全程保持沉默，沒有任何回應。

郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等案件，一審被判刑11年8個月，案件上訴至二審高等法院，他在今年3月初透過律師主動繳回一審認定的犯罪所得1億2666萬3107元。法界人士認為，這可能是郭哲敏的訴訟策略，希望透過繳回犯罪所得，力拚二審減刑，甚至還有機會交保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲涉貪今宣判！　刑期若達1規定「總統夢碎」
清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年
大谷翔平投打誰更強　教練親解答
「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑
買菜順手中1億大樂透　苗栗女打給「一句話」改變全家
《星光2》歌手「已切乳」半變性！　消失2年改名現身
郭正亮直播中「突眼歪嘴斜」　主持人曝他最新病況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林秉文「奪命動機」2版本曝光！　傳與賭場有關

京華城案今天下午一審宣判　柯文哲能否脫身？5大關鍵一次看

林秉文遭槍殺　郭哲敏出庭被問「誰下手」全程靜默

柯文哲涉貪今宣判！　刑期若達1規定「總統夢碎」

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

柯文哲案法官如明星隊！　「百億犯罪剋星」判過夏于喬父

獨／散熱明星董座遭控「整包帶走」老東家技術　士檢起訴4人

前美食節目主持人猝死　警消破門發現倒浴室暴斃褲子穿一半

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

遭馬英九疑與對岸財務往來　蕭旭岑：長輩懷疑我很無奈

林秉文「奪命動機」2版本曝光！　傳與賭場有關

京華城案今天下午一審宣判　柯文哲能否脫身？5大關鍵一次看

林秉文遭槍殺　郭哲敏出庭被問「誰下手」全程靜默

柯文哲涉貪今宣判！　刑期若達1規定「總統夢碎」

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

柯文哲案法官如明星隊！　「百億犯罪剋星」判過夏于喬父

獨／散熱明星董座遭控「整包帶走」老東家技術　士檢起訴4人

前美食節目主持人猝死　警消破門發現倒浴室暴斃褲子穿一半

Hyundai主力休旅「大改款Tucson」現身！外觀、內裝大翻新還有全新油電

GG半夜充電「早上搭帳棚」　醫揭警訊跡象：開始退化

台東池上禾穀坊通過保育共生地認證　打造近9公頃生態農田

教練親解答！大谷翔平投打誰更強　現階段答案出爐

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

川普無暇顧及烏克蘭！曝逼澤倫斯基「割讓頓巴斯」　換取普丁停戰

台灣愛快羅密歐「第3款新車預告上市」每年稅金9千有找！Junior採雙動力

鋒面接力！　明雨區擴大

3月26日星座運勢／牡羊座收割大批獲利　天秤中獎率高

蔣萬安市府拆光蔣介石百坪古蹟　文史工作者批：蝕本斷源

【全捐出去？】嗆「打台灣就捐4億元」 陸41歲補教名師張雪峰猝死！

社會熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

前美食節目主持人上廁所一半猝死

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

兒女目睹母遭砍求死刑　惡父判無期

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

新北某國中再傳霸凌　女學生遭「逼下跪搧耳光」

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

獨／散熱廠爆技術外流　元鈦董座4人遭起訴

柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

所長當女警面前露骨聊「姦殺案」分局咎責

京華城案宣判！柯文哲能否脫身關鍵一次看

更多熱門

相關新聞

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

因涉及88會館地下匯兌案遭起訴而棄保潛逃的「百億賭王」林秉文，驚傳在本月23日於柬埔寨遭到槍殺身亡，不僅刑事局證實其死訊，當地台商圈的通訊軟體中，不久後也流出林遭狙殺後，躺在太平間床台上的遺容照片，讓知情人士都大為震驚，特別是台灣黑道圈更是叫苦連天。

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

角頭崛起成百億賭王！　林秉文「爭議人生」一次看

角頭崛起成百億賭王！　林秉文「爭議人生」一次看

黑道領袖客死異鄉　竹聯、四海幫都有

黑道領袖客死異鄉　竹聯、四海幫都有

林秉文案疑有內鬼　3大死敵曝光

林秉文案疑有內鬼　3大死敵曝光

關鍵字：

林秉文88會館洗錢郭哲敏

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

前美食節目主持人上廁所一半猝死

汶萊王子妃產後神采奕奕

伊朗開出5條件「全達成才會停戰」

雷雨要來了！圖看清明連假天氣

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

鄧愷威確定大聯盟開季！寫台灣新頁

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

馬英九爆不認人　王淺秋：國民黨最大災難

兒女目睹母遭砍求死刑　惡父判無期

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面