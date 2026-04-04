女睡夢中大腿癢！以為是老鼠　睜眼驚見色鄰床邊「伸手摸下體」

▲高雄地方法院 。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名住在分租套房大樓2樓的陳姓男子，清晨發現樓上鄰居房門沒鎖，竟直接開門闖入3樓住處，接著趁女住戶熟睡時伸手亂摸，害對方當場驚醒尖叫，丈夫也被吵醒衝上前抓人。高雄地院審理後，依侵入住宅罪判陳男有期徒刑3月，得易科罰金；另依乘機猥褻罪判1年4月。

判決指出，陳男原本租住在一間分租套房大樓2樓，女住戶和丈夫則住在3樓。案發在2024年2月13日清晨5點左右，陳男發現樓上房門沒鎖，沒經同意就直接開門進入。進屋後，他看到女住戶和丈夫睡在蓆子上，竟趁女方熟睡、無法反抗時，先摸大腿內側，再往上摸到私密處。

女住戶向法院表示，她當時穿著短褲和內褲睡覺，睡到一半突然覺得大腿癢，一開始還以為是老鼠，後來才發現有人在摸她，當場嚇醒大喊「色狼」。丈夫也因此被驚醒，看到陳男就在床邊準備逃跑，立刻衝上前把人抓住。陳男被抓到後，還在住處門口下跪，求夫妻倆不要報警，但對於女方當場質問「為什麼要摸我」，他卻沒有正面否認。

陳男到案後雖承認自己有闖進樓上住處，但否認猥褻，辯稱只是進去看屋內格局，根本沒碰女方。不過法官認為被害人丈夫作證在案發後妻子一直哭、很害怕，後來還出現做惡夢、睡不好、頭痛等情況，這些反應也和性侵害被害人的常見狀態相符。

法官認為，陳男未經同意闖進樓上鄰居家，已經破壞他人居住安寧，之後又趁女方熟睡時伸手猥褻，明顯是為了滿足自己性慾，侵害女方性自主權，行為相當惡劣。考量他沒有前科，但犯後對猥褻部分始終否認，也沒和夫妻倆和解、賠償或道歉，因此分別判刑3月與1年4月。