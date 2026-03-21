英雄救美趕走色狼「接棒性侵」還變態啃咬肩頸　留DNA成鐵證

▲正妹因酒醉被惡狼性侵得逞。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小愛（化名）去年5月20日前往友人家聚餐，不料竟淪為兩頭惡狼的獵物，她先遭一名男子「大壯」企圖性侵，下樓求救後現場馬姓男子帥氣挺身「護花」趕走色狼，誰知沒多久小愛不勝酒力醉倒廁所後，這位「救命恩人」竟瞬間變身，強拖她進臥室，狂咬她肩膀性侵得逞，高雄地院審理後，依強制性交罪判處馬男4年徒刑。

判決指出，全案發生在2024年5月20日凌晨，小愛當時與馬男及一群友人在租屋處把酒言歡，期間馬男等人下樓看狗，獨留小愛與馬男友人「大壯」（身分不詳，另案偵辦）在屋內，大壯見四下無人，竟色心大起對小愛伸出狼爪，小愛驚慌奔下樓求救。

當時，馬男等人展現「正義感」，上樓將大壯轟走，驚魂未定的小愛隨後因酒精後勁發作，不勝酒力倒在廁所昏睡，原以為危機解除，沒想到守在身邊的馬男，才是更可怕的噩夢。

馬男見友人陸續離開，趁小愛意識不清時將她喚醒，連拖帶拉帶往臥室，小愛驚醒後拚命掙扎抗拒，馬男竟猛力啃咬小愛的脖子與肩膀，性侵得逞。

馬男到案後毫無悔意，竟還大言不慚地辯稱「當時喝太醉不記得了，就算有嘿咻，也是兩情相悅！」企圖將性侵導向「一夜情」，但法官檢視驗傷報告，發現小愛身上佈滿駭人的齒痕與撕裂傷，DNA鑑定也呈現陽性反應。

此外，小愛案發後崩潰傳訊向朋友哭訴「我被強姦了」，情緒反應極其恐懼，與馬男口中的「合意」完全不符。法官痛批馬男利用被害人信任，行為卑劣，且犯後飾詞狡辯，最終依強制性交罪重判4年，全案可上訴。