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林秉文棄保潛逃疑遭槍殺身亡　新北院：若確認將判公訴不受理

▲▼必礦科技總裁林秉文針對日前韓國捐贈台灣5000劑快篩試劑表達強烈不滿，特別召開記者會表示將回贈10000劑快篩試劑給韓國。（圖／記者湯興漢攝）

▲林秉文涉犯洗錢等罪嫌棄保300萬元潛逃國外被通緝，驚傳昨（23日）在柬埔寨身亡。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱「百億賭王」的PGTalk必礦科技前負責人林秉文，涉助北市88會館負責人郭哲敏等人用點數洗錢，2024年於新北地院一審審理期間，林男棄保300萬元潛逃出境被通緝至今，卻驚傳昨（23日）於柬埔寨身亡、疑遭槍殺，新北院目前尚未接獲相關證明文件，一旦確認死訊屬實，將把林秉文所涉案情判決公訴不受理，並撤銷通緝。

林秉文為出身新北市蘆洲地區的天道盟角頭，綽號「鱸鰻」、「百億賭王」，是負債累累藝人澎恰恰的金主，林秉文被控以必礦科技發行的PG Point點數，勾結北市88會館負責人、「洗錢大亨」郭哲敏從事洗錢犯罪，涉犯幫助詐欺、幫助洗錢等罪嫌。

▲▼ 林秉文 。（圖／法務部調查局）

▲林秉文被新北地院發布通緝，列入調查局外逃通緝犯名單。（圖／法務部調查局）

林秉文於2022年11月被新北地檢署約談到案，訊後諭知交保300萬元，林男當天迅速繳錢辦保，由多名黑衣人駕駛跑車車隊接走，曾放話要公布與警政高層對話記錄。2023年2月22日被起訴後，林秉文同年到新北院出庭2次進行準備程序，但2024年10月18日開庭，林的律師以另有辯護案件衝庭為由聲請改期，2024年11月17日開庭，律師以林生病為由代為請假。

接著，2024年12月5日開庭，林秉文仍沒現身，律師被合議庭質問，才說出林男尚未入境，合議庭急查入出境資料，發現林秉文滯留國外，評議後，於12月9日核發拘票，訂於2024年12月26日拘提林男出庭，並通知具保人當天須帶林男報到，但林男依舊沒出現，合議庭26日當天裁定沒入具保人為林男繳納的300萬元保證金本息，隔天（27日）對林男發布通緝。

▲澎恰恰、林秉文合體直播。（圖／翻攝自臉書／林秉文海海林生）

▲林秉文（右）是藝人澎恰恰（左）金主、2人曾合體直播。（圖／翻攝自臉書／林秉文海海林生）

期間，時任台灣民眾黨立委黃國昌於2024年12月8日，爆料林秉文出境不歸，質疑「法務部是還在睡覺嗎」、批法院與檢察官還在裝沒事。林秉文的通緝資料直到隔年（2025年）1月，才列入刑事局「重要緊急查緝專案」，同年4月列入調查局外逃通緝犯名單公布，潛逃地點疑似藏匿美國洛杉磯。

林秉文被通緝期間，曾在境外高調開直播與PO文，聲稱逃亡不是規避官司，而是需要時間處理個人私事，並嗆聲國民黨立委徐巧芯「回去時間是我自己來定，什麼時候輪到妳來幫我做主」等語，引發側目與批評。

不料今（24日）上午傳出，林秉文昨晚在柬埔寨西港住處疑遭槍殺身亡，刑事局、調查局透過駐越南人員輾轉查證，得知林男已死、死因待查，正由警方設法跨國釐清，據悉，林秉文的家屬已向外交部申請，趕赴柬國善後。

據悉，林秉文背負鉅額債務，很可能是賭債，且債主是黑道。林男所涉詐欺、洗錢罪嫌仍在新北院一審未結、暫時歸檔，依慣例，會等通緝被告到案才重新分案審理，除非家屬、律師或警方陳報，合議庭不會主動調查通緝被告是否已歿。

新北院今表示合議庭尚未接獲林秉文身亡的相關文件，一旦確認死訊屬實，將把林秉文所涉案情判決公訴不受理，並撤銷通緝。

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