闖民宅「拿女童衣物」猥褻自拍　安親班助理電腦藏海量偷拍檔

▲曾在安親班任職的林姓男子疑有戀童癖，偷拍女童如廁還拿被害人衣物自慰後自拍。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有偷拍前科的林姓男子，去年底被抓到在公廁偷拍女童被逮，檢警在手機和電腦內發現大量兒少性影像，包括林男在某安親班任職時的國小女童如廁畫面，林男還曾私闖民宅，拿女童衣物自慰並自拍留念，另外有女童在點眼藥水時，被林男以下體碰觸耳後猥褻。台北地檢署依趁機猥褻等罪起訴林男，並建議法院命疑有戀童癖的林男接受強制治療。

雖然政府為防學童受害，已成立狼師通報系統，建立各教育場所不適任人員的資料庫供查詢，但因條件限制，林男在2020年間是因《刑法》妨害秘密罪遭判刑，未能登入在以妨害性自主、猥褻等罪刑為主的通報系統中，導致林男得以在2022年進入新北市某安親班擔任助理工作，直到2023年因故離職都沒人發現異狀。

檢警查出，林男除涉嫌在安親班期間，在廁所設置偷拍設備外，還會趁幫學童整理物品，或是撿拾遺失物的機會，偷拿女童的水壺、外套等物品自慰後，拍下物品與自己的生殖器合照再放回或交還。

有一次林男撿到1名被害女童的鑰匙，偷偷備份後，趁著白天沒人時闖入女童家裡，用女童衣物自慰後拍照留念；林男另外趁著幫1名女童點眼藥水的時候，掏出生殖器靠近女童臉頰、耳後等位置，女童因為正好閉著眼睛，完全不知道林男已經把整個噁心行為拍下。

2025年11月間，留著長髮的林男躲在女用公廁內，從隔板下方偷拍女童，然後跟著女童走出廁所時，被家長發現是男兒身，警方獲報到場依現行犯逮捕，從林男手機中發現許多偷拍畫面，報請檢察官指揮搜索，在林男家中電腦扣得大量女童猥褻照片，其中僅1名女子已成年。

檢察官將林男聲押禁見獲准後，依畫面逐一查出至少20名被害人身分，依趁機猥褻、拍攝兒少性影像、侵入住宅、毀損等罪提起公訴，並建議法院審酌林男疑有戀童傾向，於宣判時命林男接受強制治療。檢警目前仍在依查扣檔案清查其他被害人。