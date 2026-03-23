博弈集團跨境洗錢330億！分工精密...「大洗水手」犯罪模式曝

▲雲林地檢破獲跨境洗錢集團，流動金額高達330億元。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林地檢署聯手刑事警察局破獲以博弈為掩護的跨境洗錢集團，查出不法金流高達330億元，並成功瓦解新型態「大洗水」犯罪模式。檢警指出，該集團分工精密，透過招募大量成員赴境外操作洗錢，全案已偵查終結並提起公訴，部分主嫌同時遭跨境通緝。

檢警調查，該集團由多名成員組成核心幹部，透過社群與人脈招募所謂「大洗水手」，安排前往澳門進行洗錢作業。運作模式為先將博弈不法所得透過人頭帳戶集中，再匯入洗錢成員個人帳戶，利用預繳信用卡卡費方式提高刷卡額度，隨後持卡赴澳門賭場刷卡兌換籌碼，表面上進行賭博，實際上幾乎不下注，僅以退還籌碼或轉手方式換取當地合法貨幣，藉此將不法金流「漂白」，再回流集團掌控，形成完整跨境洗錢鏈。

專案小組進一步清查出入境紀錄與資金流向後，陸續拘提、搜索多名涉案人員，並成功聲押主要幹部及部分洗錢成員，其餘人等則以數百萬元不等金額交保。檢警統計，該集團已實際經手洗錢金額達2億7千餘萬元，並發現另有高達330億元的不明資金流經相關帳戶，隨即向法院聲請扣押獲准，並實際查扣帳戶資金約2億5千萬元，另查扣現金、手機、點鈔機及大量信用卡等證物。

雲林地檢署指出，近年跨境洗錢手法不斷翻新，犯罪集團利用境外金融環境漏洞規避查緝，對國內金融秩序造成重大衝擊。未來將持續結合警調力量，加強查緝跨境犯罪，嚴防不法資金流動，確保國家金融安全。