靠退休金過活！老翁翻出「30年舊鐵盒」　20萬電信股竟滾出1710萬

圖文／鏡週刊

日本神奈川縣的山田先生（化名），退休後原本與妻子守著每月22萬日幣（約4.4萬新台幣）的年金度日，在通膨壓力下生活過得小心翼翼。直到他在整理舊物時，發現了1封被遺忘在角落的信封，裡面藏著父親當年建議他買進的電信股證明。那時他正忙於工作，搬家幾次後就把這筆100萬日幣的投資忘得一乾二淨。這場跨越30年的時光膠囊，在他致電證券公司後開出了最美的花朵，讓他瞬間坐擁上千資產。

舊鐵盒藏財富

綜合日媒報導，山田先生原本退休後連去超市買菜都要看準特價才敢下手，過著精打細算的省錢生活。沒想到在整理長輩遺物時，意外翻出1個塵封30年的舊鐵盒，裡面竟然躺著1張90年代股票交易單，這才想起當年曾砸下100萬日幣（約新台幣20萬元）買電信股。

股價翻漲數倍

山田先生抱著姑且一試的心情打給證券公司，沒想到電話那頭傳來的數字差點讓他嚇掉下巴。原來這30年間這張股票不僅價格飛漲，還經歷了無數次拆股，持有的股份像變魔術一樣翻了好幾倍。當年的佛系投資，如今資產價值竟然飆升至8500萬日幣（約新台幣1710萬元），成了他退休生活最堅強的後盾。

拮据老人財富自由

最後山田先生決定賣出所有持股，領錢那天，山田站在提款機前看著存摺印出的巨額數字，內心波濤洶湧。扣除20%稅金後，帳戶多了6800萬日幣（約新台幣1368萬元），這筆錢讓他瞬間從「省錢達人」晉升「財富自由」。

父親留給他的教誨

山田先生在銀行刷存摺時感觸極深，這筆錢遠超日本官方預估的2000萬日幣退休資金缺口。他坦言這筆錢是父親留給他的智慧教誨，讓他體認到長期持有的價值，也完全扭轉了他與妻子的晚年生活品質。

檢視被忽視的資產

理財專家指出，日經指數近年創下新高，讓許多「被忽視」的投資發揮了驚人威力，目前日本特殊帳戶中仍存有大量未認領的資產，民眾應定期檢視過去的投資合約或長輩留下的資產憑證，精準重新評估這些「壓箱寶」，或許正是解決退休財務壓力的不二法門。

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