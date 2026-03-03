周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

綠委王定宇今（3日）遭爆與名媛劉怡萱過從甚密，王定宇則駁斥婚外情，強調去年2月已離婚。稍早卻傳出，秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。對此，媒體人周玉蔻表示，支持「發怒」的徐國勇秘書長！什麼玩意兒嘛！以為潘安啊？這其中最噁心的就是「離婚單身梗」，除掉中常委資格剛好而已，下屆立委選舉直接掃他出門，政治人物從政第一法則，遠離女（男）色、金錢誘惑！做不到，就滾蛋。

針對王定宇遭爆料奪人小三，據《壹蘋新聞網》報導，民進黨內對此相當不滿。據綠營人士表示，徐國勇一早接獲消息就破口大罵「太離譜、太令我失望！」認為王定宇搞亂男女關係，對民進黨形象造成巨大殺傷力，並已迅速向賴清德呈報。該人士也透露，賴清德也已知道王定宇的感情爛帳，不願看到單一立委的品德瑕疵拖累全黨形象。為了平息基層不滿，傳出已準備祭出鐵腕，要透過中評會撤銷王定宇中常委身分。

對此，周玉蔻表示，這次自己支持「發怒」的徐國勇秘書長！什麼玩意兒嘛！以為自己唐璜、潘安啊？這其中最噁心的就是「離婚單身梗」！多大年紀了！

周玉蔻痛批，王定宇每天在忙什麼啊？還那麼事關重大的委員會委員？人際關係那麼複雜，除掉中常委資格也是剛好而已，下屆立委選舉直接掃他出門。

最後，周玉蔻強調，政治人物從政第一法則，遠離女（男）色、金錢誘惑！做不到，就滾蛋。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）