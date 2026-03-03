　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

▲王定宇臉書競選背心照片。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲王定宇臉書競選背心照片。（圖／翻攝自Facebook／王定宇，下同）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱在2地共築愛巢，更被發現「競選背心」擺在沙發上。王定宇則駁斥報導有誤，「其實地方就知道我不太穿背心的， 你們什麼時候看過我穿背心」？對此，學者何景榮在節目拿出照片表示，過去幫輔選不就穿著競選背心嗎？每次勝選也會穿，為什麼連這事情都要說謊？另外，在王定宇臉書，可以發現去年12月28日、11月30日就曾貼出多張身穿競選背心的照片，去年11月28日更曾穿著背心陪同總統賴清德出席活動。

《鏡週刊》報導提及，去年10月，常如山晚上臨時前往裕孝路住處找劉怡萱，一到就看見王定宇的車子停在外頭車道，車子沒有熄火，當時人在車子旁邊的劉怡萱見狀想要離開，雙方此時發生爭執，常懷疑王定宇人在屋內，便開門往樓上找人，上到三樓就看見王定宇的「競選背心」擺在沙發上。常如山當時了然於胸，立刻掉頭走人，這才讓劉怡萱劈腿、王定宇搶人小三的消息在地方開始悶燒。

王定宇則回應，沒有這個事情，「其實地方就知道我不太穿背心的， 你們什麼時候看過我穿背心」？這個事情消息來源是誰，為什麼會有這種消息來源？媒體要善盡查證責任。

對此，何景榮在節目《新聞大白話》表示，坦白站出來認錯就沒有事了，大部分選民也願意原諒政治人物，但王定宇的問題一直在於不斷在說謊，說婚內沒有不當行為，但大家都記得過往的行為，擺明就在說謊。

何景榮拿出多張照片表示，更好笑的是，今天連競選背心都說謊，說誰看過他穿競選背心，但過去幫顏若芳輔選不就穿著競選背心嗎？每次勝選也會穿著競選背心，為什麼連這種事情都要說謊？

▼何景榮批評王定宇。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話）

▲▼何景榮批評王定宇。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話）

另外，王定宇經常在臉書貼出跑行程的照片，可以發現去年12月28日、11月30日就曾貼出多張自己身穿競選背心的照片，去年11月28日更曾穿著背心陪同總統賴清德出席活動。

▲▼王定宇臉書競選背心照片。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲▼王定宇臉書競選背心照片。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲▼王定宇臉書競選背心照片。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

綠諷4軍購版本「喬不攏」　國民黨生氣了

綠諷4軍購版本「喬不攏」　國民黨生氣了

國民黨軍購條例版本分歧，黨主席鄭麗文的3500億與黨團中多青壯派藍委支持的徐巧芯版8100億有出入，台中市長盧秀燕子弟兵羅廷瑋昨證實美方希望軍購9000億，遭民進黨諷刺「喬不攏」，鄭麗文一人綁架全黨。國民黨今（3日）對此回應，國防安全不是政論節目，更不是政治口水戰，立法院國民黨團近日將正式公布軍購特別條例草案內容，屆時版本清楚、條文完整，民進黨不必急著自導自演，別只會用政治語言簡化國安議題。

王定宇吳興街「緋聞豪宅」曝光　最貴單戶總價近億元

王定宇吳興街「緋聞豪宅」曝光　最貴單戶總價近億元

初選民調出爐　前副議長落馬：我努力不夠

初選民調出爐　前副議長落馬：我努力不夠

1.25兆軍購條例提報週五院會　國民黨內4種金額版本還喬不攏

1.25兆軍購條例提報週五院會　國民黨內4種金額版本還喬不攏

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

