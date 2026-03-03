民進黨高雄林園、大寮初選民調出爐　前副議長落馬：我努力不夠

▲前高雄市議長蔡昌達（中）兩度參選皆因婦保名額未獲提名。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄市議員初選民調開跑，第11選區（林園、大寮）「4搶3」，其中現任議員李雨庭符合婦女保障名額，視同提前出線。初選結果今（3）日出爐，依據民調高低順序，原則上由張耀中、洪村銘、李雨庭出線，而前高雄市副議長蔡昌達未能過關，他表示：「是我努力不夠，辜負了大家的期待。」

民進黨直轄市議員初選民調登場，高雄市為第一週執行區域，於2日至8日進行，中央黨部抽出2日晚間執行高雄市第11選區（林園、大寮）以及第6選區（旗津、鼓山、鹽埕）民調，但第6選區樣本數不夠，將於今晚持續進行；第11選區民調結果則已公布。

▲民進黨高雄市議員第11選區（林園、大寮）初選民調公布。（圖／民進黨提供）



根據民調初選結果，民調成績高低依序為陳其邁子弟兵張耀中0.3313、前行政院南部聯合服務中心執行長洪村銘0.2997、前高雄市副議長蔡昌達0.2365、現任議員李雨庭0.1326。

林園、大寮區提名3席，含1席婦女保障名額，李雨庭為唯一提名女性議員，原則上由張耀中、洪村銘、李雨庭出線。

捲土重來的前高雄市副議長蔡昌達抱憾落馬，「這次民調沒有過關，是我努力不夠，辜負了大家的期待，我深深向各位致歉。選舉有輸贏，情義不會散。未來我依然會關心大寮、林園，繼續為地方盡一份心力。」

▲陳其邁子弟兵張耀中（左）於初選獲得最高支持 。（圖／記者許宥孺翻攝）



張耀中表示，謝謝大家給年輕人機會，這一年，從青澀到成熟，從緊張到篤定，唯一沒有改變的，是那份想為林園、大寮打拚的初心。這不是終點，是更大的開始，我會繼續努力，不辜負大家的期待。

▲洪村銘上屆市議員選舉距落選頭600餘票。（圖／記者許宥孺翻攝）



洪村銘表示，會持續一步一腳印，爭取鄉親更多的支持，並持續提出大寮林園願景政見，用行政歷練、執行力、專業，在年底大選守住在地這一席。

▲高雄市議員李雨庭。（圖／記者許宥孺翻攝）



李雨庭表示，感謝鄉親的信任，從市場到巷弄，從會勘到建設，一步一腳印，是她不變的初心。