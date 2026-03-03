1.25兆軍購條例提報週五院會　國民黨內4種金額版本還喬不攏

▲程序委員會。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白多次拒審行政院版1.25兆國防特別條例，而新會期開議就有新氣象，今（3日）程序委員會中，政院版國防特別條例順利提報週五院會。而藍營有意提出自家版本併案審查，但目前還喬不攏，黨主席鄭麗文主導3500億元版本、且要加上美方反對的懲罰條款；代表台中市長盧秀燕的多位藍委則認為要在6000到8000億元之間；藍委徐巧芯提出8100億元版本；黨內朱系大將凌濤則拋出「9000億元」較合理。對此，民進黨呼籲，支持正版的行政院版草案，才是正道。

針對國防特別條例，民進黨表示，國民黨雖然喊著要提「黨版」草案，卻自己吵成一團。讓人實在很困惑：在鄭麗文領導下的國民黨，法案版本到底是哪一個？為什麼連自家立委都說不清？國民黨版軍購喬不攏？鄭麗文一人綁架全黨？

對目前國民黨內部傳出的版本，民進黨列舉，鄭麗文主導的黨中央以及智庫，傾向「3500億元」版本，想盡可能把預算刪到最低，甚至要加上美國必定會反彈的「懲罰條款」。代表盧秀燕的國民黨立委羅廷瑋則公開表示「多數藍委認為要在6000億元到8000億元區間，至少要超過6000億元」，雖然也是有砍，但砍比較少。

國民黨立委徐巧芯想要自己提出「8100億元」版本，看起來比羅廷瑋更挺國防一點點。代表前主席朱立倫的國民黨議員凌濤則表示「9000億元為合理規模，精準擴充台灣防衛量能」，好像已經是國民黨內對美國比較友善的發言了。

民進黨表示，當國民黨部分民意代表願意「回頭是岸」，務實討論國防特別預算時，鄭麗文卻想以主席之姿，一意孤行，綁架全黨，推出可能讓軍購卡關的法案版本。更尷尬的是，面對媒體追問，鄭麗文卻揮手請媒體離場。難道針對重大國防法案，鄭麗文想主導、卻連解釋都不願意嗎？鄭麗文是不是一心期待「鄭習會」而完全忽視了台灣的民意了呢？

民進黨說明，3月15日就是美國拖式飛彈、標槍飛彈續購，以及M109A7自走砲 採購等3項軍售案「發價書」到期的日子了，國民黨內部卻吵鬧不休，拖延了台灣強化國防的腳步，與其這樣，還是支持「正版」的行政院版草案，才是正道。