社會 社會焦點 保障人權

狼醫問診「捧胸碰乳頭」搓揉1分鐘...女病患崩潰　判刑5月定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女子打疫苗身體不適到診所就診，卻遭醫師性騷擾。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲區某診所醫師，2022年間幫一名女病患看診時，以手捧女病患胸部並搓揉，女病患被捧胸搓揉1分鐘，驚嚇到不知如何反應，事後才透過護理師報警。一審法院依違反《性騷擾防治法》將醫師判刑5月、得易科罰金15萬元，案經上訴，高等法院二審駁回上訴定讞。

據了解，遭判刑定讞的醫師為家醫科醫師，原本在蘆洲區執業，本案爆發後已離職，改在新店地區開業。判決指出，被騷擾的女病患2022年5月間的下午，因為打疫苗身體不適，到該診所求診，由這名醫師進行診療。

但女病患覺得醫師診療的動作很奇怪，根據女病患在警方偵訊時的筆錄指出，「當時醫師用手夾著聽診器，先在我的右胸部位停留，當下我已經愣住，接著他的手又換成捧著我的左胸部位停留，全程時間加起來大約1分鐘以上，當下我很驚嚇不知如何反應。」

結束診療後，女病患隨即求助診間的護理師，護理師協助報警，並通知診所的方姓院長前來。沒多久，院長與警察均陸續抵達。案件移送地檢署，檢方依照違反《性騷擾防治法》，對醫師提起公訴。

法院審理時，醫師堅決否認性騷擾，辯稱沒有碰到女病患胸部，還說就算要碰也是用聽診器碰，且診間是半開放式的，自己在眾目睽睽下診療不會做這些動作。

法院傳喚診間2名護理師作證，2名護理師均未看到案發過程，但可證明女病患被騷擾後，心神不寧的狀況。另外法院也傳喚該診所的方姓院長，院長證稱「聽診時要確認病患肺部有無發炎，一般會聽胸部上方即乳房以外的部位，或背部、側胸，乳房的脂肪那麼厚，一般也聽不到有無發炎」。法院因此認定醫師觸碰女病患胸部及乳頭之行為，顯然已逾越醫療之目的及分際，確實有罪。一審新北地院將醫師判刑5月、得易科罰金15萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，根據證人供詞與雙方供述，還是認定醫師有罪；考量一審量刑妥適，因此高等法院駁回上訴，全案就此定讞，醫師遭判刑5月、得易科罰金15萬元確定。

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　向佐2兄弟不得繼承
快訊／龍恩確定退出WBC中華隊！
快訊／00940重回10元發行價！　自救會喊「珍重再見」
檢察官放高利貸變錢莊大亨！　前妻、女密友清純正面曝
快訊／轟醫美董座4槍　槍手阿里山落網
前海龍蛙兵「瑞士飛香港」失蹤！　陸委會：人不在香港

法律人權醫師病患胸部高等法院定讞性騷擾搓揉

