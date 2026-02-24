王鴻薇酸「金屋藏潘」二審判賠潘孟安50萬　最高法院廢棄發回

▲法院一二審均判王鴻薇須賠償潘孟安50萬元，但最高法院廢棄發回，仍有變數。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

立委王鴻薇爆料總統府秘書長潘孟安，稱他在擔任賴清德競選總幹事輔選期間，入住某綠能廠老董的5千萬豪宅，王鴻薇酸此為「金屋藏潘」。潘孟安起訴求償150萬元並要求移除言論，一二審均判決王鴻薇須賠償50萬元與移除言論。王鴻薇上訴第三審，最高法院24日將全案廢棄發回更審。

本案源於王鴻薇於2023年12月初在立法院中召開記者會，宣稱潘孟安卸任屏東縣長後，就擔任當時民進黨總統候選人賴清德的競選總幹事，並隻身北上，入住綠能廠商力能公司董事長楊宗名下位於臺北市內湖區價值5千萬元、附雙車位的豪宅。

王鴻薇當時公開說「也就是，今天賴清德的左右手潘孟安，怎麼會跟一個建商集團關係如此良好，而且接受他的房屋讓他可以長期的住在這個豪宅裡面……」、「所以，這是不是一個集團，一個建設公司集團，一個綠能公司集團『金屋藏潘』的故事」、「他當然不用在台北置產呀，因為基本上就有人會提供給他這樣的，這麼舒適、奢華的房子……」。

而後潘孟安做出回應，指稱當時委託助理找尋租屋處，而找到此處並簽下一年的租約，每月租金6萬8千元，目前跟助理在此同住，並非接受企業餽贈。但王鴻薇當日下午又召開記者會回應，稱「……這樣的內容無疑越描越黑，也顯示潘孟安集團相當心虛。我正式呼籲，潘孟安既然要回應，就把資料拿出來清清楚楚，不要唬攏全民，連澄清記者會都要造假，簡直貽笑大方。」潘孟安不滿，提出民事訴訟，請求王鴻薇賠償150萬元，並撤除貼文和影片，且不得再利用網路或其他媒介散布不實言論。

一審法院審理後，判決王鴻薇敗訴，必須賠償50萬元，並移除相關言論。全案上訴第二審，高等法院審理後，也認為一審認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回雙方上訴，維持50萬元賠償與移除相關言論的判決。但全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為全案仍有事實疑點並未釐清，因此24日將原判決廢棄，發回高等法院更為審理。