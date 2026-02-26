教練涉性騷傳將返校　議員曝「受害女學生嚇到不敢上學」

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣某國中去年爆出男教練涉嫌對女學生性騷擾、霸凌事件，雖然教練當時已請假接受調查，但彰化縣議員賴清美昨日（25日）公開女學生家長的求助訊息，控訴性騷擾案件還在申復，教練卻即將返校教課，讓女學生嚇到不敢去上學。

▲圖為彰化縣教育處。（資料照／記者唐詠絮攝）

回顧案件經過，彰化縣某國中去年9月爆出男教練涉嫌對女學生性騷擾、霸凌事件，該教練被指控多次不當接觸女學生身體、常以不合理的方式對學生進行體罰，例如無故缺席罰蛙跳繞操場20圈等等。當時彰化縣教育處表示，涉案教練已經請假，教育處也立即啟動調查程序，召開教練審議會議討論。

然而，彰化縣議員賴清美25日在臉書發文，表示收到女學生家長的求助訊息，內容控訴，家屬對教練提出性騷擾的案件還在申復，卻突然收到消息指稱，教練即將重返校園教課，讓女學生感到相當恐慌害怕，甚至不敢去學校上課。

賴清美直言，性騷擾、霸凌、體罰跟酒駕一樣零容忍，希望有正義使者能為學生主持公道。

根據《自由時報》報導，彰化縣教育處表示，經教育部性平部門建議，若申復決議重啟調查，可要求校方暫時停聘，而女學生家長提出的申復案仍在審議中，預計3月2日召開會議。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。