　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冷氣墜17樓砸死政大女學霸！冷氣行老闆賠800萬　二審獲緩刑

▲▼ 冷氣砸落，白衣女子閃躲。（圖／翻攝畫面）

▲新北市板橋區2023年間發生冷氣機墜落（上方紅圈處）打死女大生案件。（圖／翻攝畫面）

記者吳銘峯／台北報導

家住新北市板橋區就讀政治大學的黃姓女學生，2023年間在公車站等公車時，遭一台從17樓墜下的冷氣當場砸死。家屬提告，一審將裝修冷氣的空調公司劉姓負責人判刑1年6月、李姓工人判刑2年，案件上訴二審，劉男以800萬元與家屬達成和解，但李男未能和解，因此高等法院二審改判劉男緩刑2年，李男則維持2年刑度。

這起驚悚的案件發生在2023年7月20日，上午時間，政治大學財政系的21歲黃姓女大學生，與姊姊在新北市板橋區某捷運站旁等候公車。但一部33公斤重的直立式冷氣突然掉落，砸中女學生頭部，女學生當場慘死。

案發後檢警隨即逮捕當時在17樓裝設冷氣的李姓工人，經過追查後，發現本案乃因空調公司劉姓負責人接獲委託，要在該大樓17樓裝設直立式冷氣，因此派單給李姓工人前往裝設，但李男根本就沒裝設該類型冷氣的經驗，當天還不斷撥打電話給劉詢問安裝細節。但最後仍搞錯安裝材料，未將冷氣固定在窗框上，才會導致冷氣掉落砸死人。檢方因此依照過失致人於死罪，將劉、李提起公訴。一審法院將劉男判刑1年6月、李男判刑2年。案件上訴第二審。

▼裝修冷氣砸死女大生，李姓工人未和解二審仍判刑2年。（ETtoday資料照／記者陸運陞攝）

▲▼板橋冷氣墜落砸死21歲政大女大生，李姓冷氣工人移送。（圖／記者陸運陞攝）

高等法院二審審理期間，家屬提出附帶民事訴訟，向劉男、李男請求連帶賠償1400萬元。至於劉男在二審期間也認罪，並積極與家屬和解，最後根據律師透露，雙方以800萬元達成和解，劉男在去年底就給付500萬元，並承諾在今年6月底前，給付剩下的300萬元。但另一名被告李男，則未與家屬達成和解。

全案於25日宣判，高院改判劉男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，並因雙方和解，宣告劉男緩刑2年的自新機會；至於李男部分則駁回上訴，維持2年的刑度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男歌手認錯了！酒駕撞死運將「鞠躬道歉」
快訊／Gogoro台灣＆海外最新計畫曝！　新款聯名車3／3發
無菸政策一堆菸蒂！她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲
天價拖吊公司在台中！大門深鎖撲空　同行揭黑底
等不到台積電下跌！　夫妻「合資500萬」閉眼All in
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會黑名單
冷氣墜17樓砸死政大女學霸！　二審判決出爐
股市小白「只買1檔ETF」　過完年超害怕：1個月賺百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

徐巧芯贏了！控「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

騎士被按喇叭抄安全帽理論　挨告恐嚇逆轉獲無罪

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

天價拖吊公司在台中！「大門深鎖」市府突襲撲空　同行揭黑底

五股小客車轉彎未禮讓　機車撞上「空中翻一圈」2人重摔1骨折

迷戀大5歲女住戶「小汪汪」保全簡訊騷擾：想進入　2度挨告

冷氣墜17樓砸死政大女學霸！冷氣行老闆賠800萬　二審獲緩刑

仰德大道悲劇！大學生雙載撞燈桿1死　騎車的涉過失致死不起訴

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

徐巧芯贏了！控「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

騎士被按喇叭抄安全帽理論　挨告恐嚇逆轉獲無罪

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

天價拖吊公司在台中！「大門深鎖」市府突襲撲空　同行揭黑底

五股小客車轉彎未禮讓　機車撞上「空中翻一圈」2人重摔1骨折

迷戀大5歲女住戶「小汪汪」保全簡訊騷擾：想進入　2度挨告

冷氣墜17樓砸死政大女學霸！冷氣行老闆賠800萬　二審獲緩刑

仰德大道悲劇！大學生雙載撞燈桿1死　騎車的涉過失致死不起訴

仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

東京巨蛋應援規範看這裡！蔡其昌：國旗可帶但尺寸要注意

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產後私密處變鬆弛可自然恢復　醫教緊實心法：給媽媽半年時間

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

【千億遺產難分割】張國煒為加速分配　現身台北地院出庭

社會熱門新聞

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

單身女睡到一半下體劇痛　竟是被他侵犯

即／隱匿46頭病死豬！父子檔起訴

冷氣砸死政大女案　冷氣行老闆二審獲緩刑

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜4點聲明回應

垃圾車後車斗彈起　阿姨倒垃圾被擊中倒地

員工陳屍冰庫　高大成：30分鐘內失溫昏迷

女員工12小時凍死冰庫　關鍵時間軸曝

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞夫妻　駕駛亡

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

新莊「小五女童」開學日墜樓亡　家屬悲訴疑與同學不和

搭火車遺失400萬　意外揭2.3億地下匯兌

更多熱門

相關新聞

王鴻薇辱潘孟安判賠50萬　最高院廢棄發回

王鴻薇辱潘孟安判賠50萬　最高院廢棄發回

立委王鴻薇爆料總統府秘書長潘孟安，稱他在擔任賴清德競選總幹事輔選期間，入住某綠能廠老董的5千萬豪宅，王鴻薇酸此為「金屋藏潘」。潘孟安起訴求償150萬元並要求移除言論，一二審均判決王鴻薇須賠償50萬元與移除言論。王鴻薇上訴第三審，最高法院24日將全案廢棄發回更審。

獨派團體割破國旗　改判有罪定讞

獨派團體割破國旗　改判有罪定讞

被亂爆有小三害離婚　他「先燒再砍」釀1死2傷

被亂爆有小三害離婚　他「先燒再砍」釀1死2傷

善用法律　降低不動產交易風險

善用法律　降低不動產交易風險

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

關鍵字：

法律人權冷氣裝修過失高等法院政大女學生賠償緩刑

讀者迴響

熱門新聞

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

彭佳慧回應了！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

最不會社交三大星座！

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面