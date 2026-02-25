冷氣墜17樓砸死政大女學霸！冷氣行老闆賠800萬　二審獲緩刑

▲新北市板橋區2023年間發生冷氣機墜落（上方紅圈處）打死女大生案件。（圖／翻攝畫面）

記者吳銘峯／台北報導

家住新北市板橋區就讀政治大學的黃姓女學生，2023年間在公車站等公車時，遭一台從17樓墜下的冷氣當場砸死。家屬提告，一審將裝修冷氣的空調公司劉姓負責人判刑1年6月、李姓工人判刑2年，案件上訴二審，劉男以800萬元與家屬達成和解，但李男未能和解，因此高等法院二審改判劉男緩刑2年，李男則維持2年刑度。

這起驚悚的案件發生在2023年7月20日，上午時間，政治大學財政系的21歲黃姓女大學生，與姊姊在新北市板橋區某捷運站旁等候公車。但一部33公斤重的直立式冷氣突然掉落，砸中女學生頭部，女學生當場慘死。

案發後檢警隨即逮捕當時在17樓裝設冷氣的李姓工人，經過追查後，發現本案乃因空調公司劉姓負責人接獲委託，要在該大樓17樓裝設直立式冷氣，因此派單給李姓工人前往裝設，但李男根本就沒裝設該類型冷氣的經驗，當天還不斷撥打電話給劉詢問安裝細節。但最後仍搞錯安裝材料，未將冷氣固定在窗框上，才會導致冷氣掉落砸死人。檢方因此依照過失致人於死罪，將劉、李提起公訴。一審法院將劉男判刑1年6月、李男判刑2年。案件上訴第二審。

▼裝修冷氣砸死女大生，李姓工人未和解二審仍判刑2年。（ETtoday資料照／記者陸運陞攝）

高等法院二審審理期間，家屬提出附帶民事訴訟，向劉男、李男請求連帶賠償1400萬元。至於劉男在二審期間也認罪，並積極與家屬和解，最後根據律師透露，雙方以800萬元達成和解，劉男在去年底就給付500萬元，並承諾在今年6月底前，給付剩下的300萬元。但另一名被告李男，則未與家屬達成和解。

全案於25日宣判，高院改判劉男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，並因雙方和解，宣告劉男緩刑2年的自新機會；至於李男部分則駁回上訴，維持2年的刑度。