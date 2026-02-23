「台灣國」10年前割破10多面國旗　釋憲不成遭改判有罪今定讞

▲台灣國成員陳儀庭等人割破國旗案，判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「台灣國」成員陳儀庭、陳妙婷等人，2015年間在永和中正橋上割破10多面國旗，法院一審判決無罪。案件上訴二審，高等法院收案後隨即聲請釋憲，但案件卻卡關8年沒有下文。高院日前改裁定「重新審理」，並將陳儀庭3人全數改判有罪，處拘役15日、得併科罰金15000元。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

本案發生於2015年國慶日，凌晨3時許，陳儀庭、陳妙婷與三名友人徐大為、廖安祈及吳馨恩，分持美工刀、剪刀，在連接台北市、新北市的中正橋上，割破橋邊懸掛的10多面國旗，並折斷數根旗桿。警方循線逮捕5人，5人到案後坦承犯案，檢方依照刑法「侮辱國旗罪」提起公訴。

一審新北地院簡易庭認定有罪，分處拘役20天。其中徐、廖兩人放棄上訴，至於原本認罪的陳儀庭3人，則上訴第二審新北地院合議庭，新北地院合議庭並變更審理程序為普通審理程序。新北地院合議庭最後認為毀損國旗的行為乃是為了表達政治意見，此政治性的言論應受《憲法》言論自由的最高度保障，因此逆轉改判3人無罪。

案件再上訴高等法院，高院於2017年11月間裁定停止審理程序，承審法官主動向大法官聲請釋憲。但案件進入大法官審理程序後，卻就此停滯了8年，沒有做出任何決定。高院去年8月間又做出裁定，改將本案「重新審理」。高院於去年10月底做出改判，認為此類具政治性質的象徵性言論，為兼顧對國家及公共利益之保護，法律得對政治性言論自由依其傳播方式為合理之限制。因此改判陳儀庭3人均有罪，處拘役15日、得易科罰金15000元。

陳儀庭未上訴，先行定讞；至於陳妙婷、吳馨恩（改名劉薇薇）則上訴第三審。但2人上訴並未敘明上訴理由，最高法院收案後，於23日作出判決，將陳女、劉女2人上訴駁回，全案定讞。