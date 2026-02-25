　
社會 社會焦點 保障人權

涉幫台積電內鬼滅證遭求刑1年　東京威力女主管首度曝光

▲▼智慧財產暨商業法院審理台積電內鬼案，傳喚東京威力女主管盧怡尹。（圖／記者吳銘峯攝）

▲智慧財產暨商業法院審理台積電內鬼案，傳喚東京威力女主管盧怡尹。（圖／民眾提供）

記者吳銘峯／台北報導

智慧財產暨商業法院持續審理台積電內鬼案，農曆年前將涉案工程師吳秉駿、戈一平分別以300萬元、200萬元交保，並於年後持續審理，於25日首度傳喚協助滅證的日商東京威力公司行銷主管盧怡尹，這也是盧女首度在鏡頭前現身。據了解，盧女否認犯罪，對全案並不知情。

本案乃因高等檢察署查出，在東京威力公司行銷部門任職工程師的陳力銘，利用先前在台積電工作時的人脈，竊取台積電2奈米製程的營業機密。檢方於去年7月間將涉案的台積電工程師吳秉駿、戈一平，以及陳力銘3人聲請羈押獲准，並於8月底依照違反《國家安全法》中的「侵害國家核心關鍵技術」提起公訴。3人移審智財商業法院後，裁定續押。

檢方持續追查，於去年12月間依照《國家安全法》、《營業秘密法》等規定，對東京威力公司追加提起公訴，並請法院定應執行刑罰金1億2千萬元。另外檢方也發現陳力銘另外還勾結台積電內另名工程師陳韋傑。檢方在去年11月初發動偵查行動，到台積電內搜索，並帶回陳韋傑，訊後聲請羈押獲准。另外檢方也發現東京威力公司行銷主管盧怡尹，在案發後刪除陳力銘上傳進公司機密資料，涉嫌湮滅證證，對她求刑1年。全案偵查終結後，檢方於今年1月間對本案第二波提起公訴，陳韋傑也在移審後，遭智財商業法院裁定續押。

案件持續由智財商業法院審理，法院於農曆年前的2月5日，認為吳秉駿、戈一平認罪，且無羈押必要，因此裁定分別以300萬元、200萬元交保，並限制出境、出海、住居及配戴電子腳環等技術監控，另須每日向警方報到。

另外智財商業法院也於農曆年後持續審理本案，並首度傳喚盧怡尹出庭應訊。盧女在律師陪同下，於下午3點抵達法院，並隨即進入法庭內應訊。本案因涉及營業秘密，採不公開審理，但據了解，盧女否認犯罪，強調不知道陳力銘如何取得相關營業機密，也否認協助滅證。全案諭知候核辦。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

涉幫台積電內鬼滅證遭求刑1年　東京威力女主管首度曝光

關鍵字：

法律人權台積電工程師國安法機密東京威力智慧財產商業法院

