▲國防部長顧立雄於國防採購特別條例記者會進行簡報。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（11日）召開「支持國防採購特別條例」記者會，針對在野黨以政府未編志願役官兵「齊頭式」加薪3萬元為由，不讓8年1.25兆國防特別預算案付委，賴說，執政團隊除4度為軍公教加薪，累計調幅達14%外，完成23項加給調升等；賴說，齊頭式加薪除了違憲，也有礙軍中倫理、不利軍中領導。國防部長顧立雄說，齊頭式大幅調升單一勤務加給數額，無法合理反應國軍各項勤務專業特性，也沒辦法提供足夠誘因吸引官兵到勤務繁重單位服務。

賴清德說，近期有輿論指出，預算延宕與政府沒有編列在野黨委員提案，替志願役官兵一率加薪3萬元有關，「我要嚴正聲明這是完全錯誤的連結」，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去10年，執政團隊，除了4度為軍公教加薪，累計調幅達到14%以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升，來照顧國軍權益。

賴清德說，光是去年，他便調薪5項加給，每年增加支出138億元。正因為如此，在野黨委員推動的齊頭式加薪除了違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理、不利軍中領導。

「因此，行政院已經提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。」賴清德強調，身為民主法治的國家，一定要「合法、合憲」地來提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能夠穩定，國軍全體同仁也才能夠安心。誠摯呼籲立法院朝野政黨，在年後開議，就即刻實質審議，儘速通過國防特別預算條例。

國防部長顧立雄說，必須要說明的是，國軍的勤務加給必須考量各項勤務的專業性、任務繁重程度以及危險性等因素，訂定不同發放對象及金額。齊頭式大幅調升單一勤務加給數額，沒辦法合理反應國軍各項勤務專業特性，也沒辦法提供足夠誘因吸引官兵到勤務繁重單位服務，甚至會惡化問題狀況。

顧立雄表示，要跟各位誠懇表示，也是他上任以來一直重視的事項，也就是官兵的福利待遇，國防部會依照勤務專業特性跟任務繁重程度，持續全面檢討修訂各項勤務加給，期望能透過不斷地滾動是合理薪資待遇調整，照顧官兵跟眷屬，這是國防部一向的態度。

顧立雄說，也誠懇希望朝野各政黨都能體會，國防預算增加不僅在籌購所需要的新式裝備，讓國軍在從軍之時拿到新式裝備，信心能增加；然後，更進一步說，持續不斷檢討官兵待遇的提升，不僅僅是在薪資，也反映個想福利待遇、營舍整建等，無非就是希望戰力更充實，國軍能成為有效、有能力，達成整個印太區域裡，嚇阻敵方可能挑釁的重要嚇阻力量。

最後，顧立雄說，再度呼籲，請國人不分朝野都來支持這次的國防特別預算，也支持國防部提出的年度預算，「請大家跟我們國軍站在一起，大家一起加油」。

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）