藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

記者陶本和／台北報導

針對政院提出8年1.25兆國防特別預算案，遭到藍白在立法院程序委員會擱置，總統賴清德11日舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會時再次表示，現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德表示，上個月底，立法院第十一屆第四會期已經結束，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案，歷經兩個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。



賴清德指出，在迎向農曆新年的同時，他期待在立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議，今天的這場記者會，特別由國防部顧立雄部長和梅家樹總長，分別向國人報告政府對國軍待遇的重視，以及國防特別預算的重要性。

賴清德強調，國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。他表示，現今國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本（今年國防預算1.8兆新台幣）、韓國（今年國防預算1.4兆新台幣）、菲律賓也增加，台灣也不能例外（特別預算8年為期1.25兆新台幣）。



賴清德指出，身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，提升國防預算、維護國家安全，絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向，也受到國際社會的高度支持。



賴清德表示，面對日益複雜的區域情況，國軍弟兄姊妹最迫切的，就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備，守護台澎金馬、確保國人的生命財產安全。



賴清德說，在國防部專業規劃之下，政府提出了為期8年的「國防特別預算」，從七大類持續強化國軍現代化作戰，以及不對稱作戰的能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。



賴清德重申，提升國防的支出、加大安全投資，是民主友盟國家的共同趨勢，這也使得美國等主要軍備供應國，當前產能早已經排滿。他感謝美國政府對台灣的支持，為我國發出報價單；同時，台灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。



不過，賴清德坦言，現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。