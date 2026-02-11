　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

 

記者陶本和／台北報導

日本眾議院大選落幕，自民黨在首相高市早苗帶領下取得大勝；前立委郭正亮在政論節目中表示，總統賴清德會因為看到這個選舉，在國防預算議題打更兇，他也坦言軍購議題「能不買嗎？美國力量在運作，運作起來對國民黨非常不利」。對此，總統賴清德果然隨即在今天（11日）上午10時趁勝追擊，舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，要力促朝野支持國防特別預算，《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

對於日本選後對台灣的政治情勢影響，郭正亮前天（9日）在政論節目「新聞大爆掛」中表示，賴清德會因為看到選舉，在國防預算打更兇，會抓美國立場然後逼國民黨認，所以國民黨要小心。

郭正亮表示，他跟國民黨的立委談，美國大概三天前突然有鷹派的說還要再賣200億美元，事實上就解釋特別預算的內容了。他說，不會只有4000億新台幣，看200億美金，不就6000多億新台幣，加一加就超過一兆，講的是買愛國者三型飛彈，「你能不買嗎？美國力量在運作，運作起來對國民黨非常不利」。

郭正亮坦言，國民黨要面對對美國的交代，這一點比較重要，不是抗中、和中，這裡面產生某些議題。他認為，國防預算這題，在台灣多數民意滿明顯的，說台灣要保護自己，雖然他不認為可以打贏大陸，但就為何要反對這件事，這要注意。

對此，賴清德果然在今天上午10時乘勝追擊，親自舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，將再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。

有關本次記者會的規劃，除了副總統蕭美琴陪同出席外，與會官員包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，並於總統談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維；另外，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數與會。

02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北市刑大遭搜索！
快訊／內湖民宅大火！　「多人受困」搶救中
大都更時代！北市推建築節能一級建物「房屋稅減稅5％」
寇世勳追加嚴正聲明！　控欺騙「否則絕不參演」
快訊／台股大暴衝！　台積電1張200萬邁進中
快訊／加拿大校園槍擊「10死數十傷」　槍手闖高中掃射
快訊／蛋撻「內餡包電池」　肯德基道歉了
名醫戴呼吸器睡覺24年！自爆「每小時呼吸停止36次」恐猝死

春節前跨海急尋親人　金門警2小時助團圓

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

西島隆弘宣布正式退出AAA！　「聲帶疾病惡化」2年動4次手術

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

曾莞婷心碎告別16年愛犬！　「連最後一刻你都在等我回家」

快訊／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

命2歲女童「搭拱橋」！外送員幫友人顧小孩卻虐童　判1年半定讞

恆春半島春節恐湧車潮　台26線交管措施一次看

媽媽看貓咪影片　比熊貴賓聽「喵喵聲」衝上床超萌歪頭

【魔法部不管了？】舞台上直接印鈔票！　印鈔機印出滿滿大仙鈔

國防預算軍購賴清德日本大選郭正亮

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

