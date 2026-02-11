LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

記者陶本和／台北報導

日本眾議院大選落幕，自民黨在首相高市早苗帶領下取得大勝；前立委郭正亮在政論節目中表示，總統賴清德會因為看到這個選舉，在國防預算議題打更兇，他也坦言軍購議題「能不買嗎？美國力量在運作，運作起來對國民黨非常不利」。對此，總統賴清德果然隨即在今天（11日）上午10時趁勝追擊，舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，要力促朝野支持國防特別預算，《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

對於日本選後對台灣的政治情勢影響，郭正亮前天（9日）在政論節目「新聞大爆掛」中表示，賴清德會因為看到選舉，在國防預算打更兇，會抓美國立場然後逼國民黨認，所以國民黨要小心。

郭正亮表示，他跟國民黨的立委談，美國大概三天前突然有鷹派的說還要再賣200億美元，事實上就解釋特別預算的內容了。他說，不會只有4000億新台幣，看200億美金，不就6000多億新台幣，加一加就超過一兆，講的是買愛國者三型飛彈，「你能不買嗎？美國力量在運作，運作起來對國民黨非常不利」。

郭正亮坦言，國民黨要面對對美國的交代，這一點比較重要，不是抗中、和中，這裡面產生某些議題。他認為，國防預算這題，在台灣多數民意滿明顯的，說台灣要保護自己，雖然他不認為可以打贏大陸，但就為何要反對這件事，這要注意。

對此，賴清德果然在今天上午10時乘勝追擊，親自舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，將再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。

有關本次記者會的規劃，除了副總統蕭美琴陪同出席外，與會官員包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，並於總統談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維；另外，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數與會。