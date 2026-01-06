行人站機車停車線內　駕駛「延遲2秒」通過挨罰6千元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿瀚（化名）前年10月間開車行經新北市土城區一處巷口，因遭民眾檢舉未禮讓行人，挨罰6000元罰鍰，他提出行政訴訟，一審敗訴，於是再提起上訴。雖然阿瀚主張當時行人「站在機車停車線內」，沒有前進的意圖，他也減速暫停2秒鐘才繼續前進，但仍沒有獲得法官採信，二審裁定駁回。

▲阿瀚認為當時行人無意過馬路，他行經巷口也有減速，希望能輕罰。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿瀚2024年10月間開車行經新北市土城區一處巷口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，遭民眾檢舉，事後收到6000元罰單，還要參加道路交通安全講習。

阿瀚不滿挨罰，決定提出行政訴訟，但一審敗訴，他提出上訴並辯稱，當時行人站在機車停車線內，沒有前行的意圖，他的車輛延遲2秒鐘（減速暫停），才通過行人穿越道；此外，他駕駛多年未曾肇事，第一次遇到這種違規，希望能從輕量罰。

不過，台北高等行政法院高等庭法官認為，經當庭勘驗採證光碟影像，當時行人正站在行人穿越道的第2條枕木紋上，且微微向前，應當有想過馬路的意圖，但因為其他車輛通過才退回原處，接著阿瀚的車輛通過巷口，與行人之間距離不足1個車道寬，等到阿瀚的車輛通過後，行人才通過巷口。

法官表示，駕駛靠近或行經行人穿越道時，應減速慢行，若有行人，應該暫停禮讓，雖然阿瀚主張當時行人無意過馬路、自己已有減速等等論據，但從行人的站立方向看來，他應當可以合理判斷行人有意過馬路，縱使他確實有減速，但他也的確沒有完全暫停就通過巷口，難認已盡到相當的注意義務。

此外，法官指出，阿瀚沒有具體表明原判決究竟有哪裡符合不適用法規或適用不當，或有行政訴訟法第243條第2項所列各款的情形，難認上訴合法，最終裁定駁回，全案不得抗告。