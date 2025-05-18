▲長庚科大37 週年校慶，校園星光夜跑有恐龍相陪。（圖／長庚科大提供）



記者楊淑媛／桃園報導

長庚科技大學37 週年校慶17日於南、北兩校同步展開，校慶前一晚，林口校區首先舉辦了校園星光夜跑，由長庚科大黃聰龍副校長率領眾多師生和恐龍吉 祥物齊開跑，為校慶拉開序幕。今日運動會開幕典禮，多名代表學校參加全大運獲獎的鄭敏薰、劉倚岑、洪敏芳等同學們，將獎牌獻給范君瑜校長，表達對學校栽培的感謝。

長庚科大嘉義校區也邀請到在地企業「金石建設公司」柯建利董事長一同前來共襄盛舉。校慶活動上，金石建設於長庚科大USR多元文化專區舉辦捐贈儀式，捐贈25萬元支持學校繼續實踐USR計畫。

▲長庚科大嘉義分部主任李江文(右)代表學校接受金石建設柯建利董事長(左)的捐贈。（圖／長庚科大提供）

長庚科大嘉義分部主任李江文代表學校接受金石建設的捐贈。金石建設的柯建利董事長指出，「取之於社會、用之於社會」是長庚科大與金石建設共同的信念，期待長庚科大繼續發揮大學影響力，創造更多社會福祉。

長庚科大校慶也同步舉辦以多元文化與社團為主體的園遊會，邀請校友與退休師長應邀回娘家，其中最高齡的退休老師更高達九十歲，新生代與中生代等朋友們齊聚一堂，共同為校慶帶來精彩的舞蹈、演奏、歌唱等表演，師長們更是放下平日的矜持，與學生、校友們一同高歌歡唱，讓校園頓時籠罩起歡快的氛圍。