大陸 大陸焦點 特派現場

陸夫妻離婚原因超扯！夫抱怨沒吃到雞蛋　妻尖叫掀翻餐桌回娘家　

記者任以芳／綜合報導

大陸一段長達17分鐘的家庭監視器影片在網路瘋傳，內容顯示四川一對夫妻因2顆雞蛋的分配問題爆發爭吵，最終導致妻子情緒失控，尖叫掀翻餐桌，最後離婚收場。事件迅速引起廣泛關注與激烈討論。

綜合陸媒報導，該起事件發生於四川暑假期間，兩名侄子從廣東來探親，妻子熱情準備了一桌飯菜，其中煮了兩個雞蛋分給侄子食用。

▲▼丈夫吃不到雞蛋 妻子崩潰翻桌離婚 。（圖／翻攝 百度）

▲丈夫吃不到雞蛋碎碎念十多分鐘。（圖／翻攝 百度）

丈夫上桌後發現沒有自己的雞蛋，便不滿地質問「我不該吃嗎？他們三個都吃？我的雞蛋呢？」儘管妻子解釋還有一桌子菜，也可再去煮，但丈夫拒絕並直接對侄子說「他吃了我的份，憑啥吃？」，態度持續強硬。

妻子起初選擇迴避進房間冷靜，但返回餐桌後，丈夫依然喋喋不休。情緒壓力疊加之下，妻子高聲喊出「都別吃了」，當場氣到把餐桌掀翻，丈夫把她推到房間，企圖拿衣架打人，場面差點失控。

影片傳上網後，多數網友批評丈夫是「雞蛋男」小題大做、缺乏體諒。許多人認為，與年幼侄子爭食雞蛋，不僅失禮，更反映出其平日態度問題。

隨著事件持續發酵，女子在直播中透露「會離婚！會離婚！」，已經回到廣東佛山娘家，準備找工作並辦理離婚，女兒將跟隨自己生活，之後不會帶貨賣雞蛋蹭熱度，只想讓生活回歸正常。

▲▼丈夫吃不到雞蛋 妻子崩潰翻桌離婚 。（圖／翻攝 百度）

▲為了吃不到雞蛋，丈夫一直找碴，妻子崩潰翻桌，兩人離婚 。（圖／翻攝 百度）

她也強調，「雞蛋事件」並非單一導火索，而是長期積累矛盾的爆發點，丈夫平日多有抱怨與挑剔，婚姻中缺乏理解與關愛。自己當年不聽父親勸阻，24歲孤身一人遠嫁四川，兩人並未舉辦婚禮，丈夫承諾補辦一直未兌現，所有家裡重責大任自己一肩扛，這段婚姻也成為心中的遺憾與不滿。

不少網友留言力挺女子離開，認為丈夫當眾與孩子計較失當，有失風度。也有網友分析，此類家庭爭吵表面原因往往瑣碎，實則源於長期積怨與情感裂痕，真正的矛盾是溝通缺失與相互指責。

據了解，該名女子已著手處理離婚相關事宜，丈夫也同意並且給予財產，這段婚姻的破裂似乎已成定局。事件雖由「一顆雞蛋」引起，卻揭示了家庭關係中積怨的危害，也引發公眾對婚姻經營方式的反思。

▼妻子後續與網友解釋影片。

