中橫大禹嶺至太魯閣1月管制多　行車攻略一次看

▲台8線中橫公路東段關原至太魯閣115年1月份施工交維管制措施一覽表。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段自113年0403震災後，為兼顧公路搶修復建進度及在地交通與產業需求，於每月下旬邀請大天祥地區居民、社團、企業、相關機關代表及熟悉中橫公路之土木(大地)工程技術顧問，開會共同研議次月之施工交管措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台8線中橫公路東段關原至太魯閣115年1月份施工交維管制措施一覽表英文版。

經太魯閣工務段公經本月26日邀集各相關單位開會共同討論後擬定115年1月份管制措施如下：

一、關原至天祥（台8線114.6k~167.3k）：（一) 每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，原則於07:00~16:30開放通行；16:30~18:00台8線114.6k（關原合歡派出所前）及167.1k（天祥西端）2處管制柵門關閉，禁止車輛進入（關原至天祥只出不進）；18:00至翌日07:00夜間封閉（關原至天祥道路封閉）。(二) 關原至天祥間施工實施交通管制路段有台8線117.4k（關原路段）1處工區，原則採07:00~08:00、10:00放行一次、12:00~13:00、15:00放行一次、16:30等5次放行。

二、天祥至太魯閣口（台8線167.7k~184.5k）： （一) 每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，原則於07:00~17:30之間採07:00~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30等5次放行；17:30~18:00台8線167.7k（天祥東端）及太管處砂卡礑隧道東口等2處管制柵門關閉，禁止車輛進入（天祥至太魯閣只出不進）；18:00至翌日07:00夜間封閉（天祥至太魯閣道路封閉）。(二）台8線155.8k(薛家場)、157.6k(豁然亭)、172.3k（九曲洞隧道西口)、173.5k（九曲洞隧道東口）、174.8k（錐麓隧道東口)、176.8k（靳珩隧道西口）及180.5k（寧安橋西端)，配合天祥至閣口放行時段採5次放行，原則採機動管制交通，放行期間前、後工區互相配合並以當次放行前抵達兩端工區停等之車輛全數通過為原則，隨後接續管制交通。(三) 太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，措施如下：

1. 西行（太魯閣往天祥方向）：太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥。

2. 東行（天祥往太魯閣方向）：台8線→長春隧道→太魯閣口。

三、其他臨時或移動工區施工（如瀝青混凝土路面刨鋪工程）將綜合考量鄰近工區及關原、天祥或太魯閣口等管制放行時間，在儘量降低影響之原則下，採機動（短時間）管制交通或另行公布管制措施。

▲台8線長春隧道至閣口路段進出車輛分流示意圖。

此外，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段特別提醒「通行大禹嶺至太魯閣口（全程約74公里）」之用路人，東行（大禹嶺至太魯閣）最遲建議於當日17:00前抵達天祥，以免錯過天祥17:00~17:30之最後放行時段；西行（太魯閣至大禹嶺）最遲建議於15:00通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以避免18:00夜間封路前仍尚未通過關原管制站。

台8線中橫公路東段受震災及風災影響，仍有多處邊坡、路基及路面災修工程持續進行中，放行時段如因天候或突發狀況影響，公路單位不排除延後或取消放行，用路人應妥為規劃行程預作應變準備，並請關注氣象資訊及道路管制或通阻訊息。

公路局呼籲用路人充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」與收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

