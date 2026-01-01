　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中橫大禹嶺至太魯閣1月管制多　行車攻略一次看

▲台8線中橫公路東段（關原至太魯閣） 115年1月份施工交維管制措施一覽表。（圖／公路局提供，下同）

台8線中橫公路東段關原至太魯閣115年1月份施工交維管制措施一覽表。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段自113年0403震災後，為兼顧公路搶修復建進度及在地交通與產業需求，於每月下旬邀請大天祥地區居民、社團、企業、相關機關代表及熟悉中橫公路之土木(大地)工程技術顧問，開會共同研議次月之施工交管措施。

▲台8線中橫公路東段（關原至太魯閣） 115年1月份施工交維管制措施一覽表。（圖／公路局提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台8線中橫公路東段關原至太魯閣115年1月份施工交維管制措施一覽表英文版。

經太魯閣工務段公經本月26日邀集各相關單位開會共同討論後擬定115年1月份管制措施如下：

一、關原至天祥（台8線114.6k~167.3k）：（一) 每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，原則於07:00~16:30開放通行；16:30~18:00台8線114.6k（關原合歡派出所前）及167.1k（天祥西端）2處管制柵門關閉，禁止車輛進入（關原至天祥只出不進）；18:00至翌日07:00夜間封閉（關原至天祥道路封閉）。(二) 關原至天祥間施工實施交通管制路段有台8線117.4k（關原路段）1處工區，原則採07:00~08:00、10:00放行一次、12:00~13:00、15:00放行一次、16:30等5次放行。

二、天祥至太魯閣口（台8線167.7k~184.5k）： （一) 每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，原則於07:00~17:30之間採07:00~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30等5次放行；17:30~18:00台8線167.7k（天祥東端）及太管處砂卡礑隧道東口等2處管制柵門關閉，禁止車輛進入（天祥至太魯閣只出不進）；18:00至翌日07:00夜間封閉（天祥至太魯閣道路封閉）。(二）台8線155.8k(薛家場)、157.6k(豁然亭)、172.3k（九曲洞隧道西口)、173.5k（九曲洞隧道東口）、174.8k（錐麓隧道東口)、176.8k（靳珩隧道西口）及180.5k（寧安橋西端)，配合天祥至閣口放行時段採5次放行，原則採機動管制交通，放行期間前、後工區互相配合並以當次放行前抵達兩端工區停等之車輛全數通過為原則，隨後接續管制交通。(三)    太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，措施如下：

1. 西行（太魯閣往天祥方向）：太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥。
2. 東行（天祥往太魯閣方向）：台8線→長春隧道→太魯閣口。

三、其他臨時或移動工區施工（如瀝青混凝土路面刨鋪工程）將綜合考量鄰近工區及關原、天祥或太魯閣口等管制放行時間，在儘量降低影響之原則下，採機動（短時間）管制交通或另行公布管制措施。

▲台8線中橫公路東段（關原至太魯閣） 115年1月份施工交維管制措施一覽表。（圖／公路局提供，下同）

台8線長春隧道至閣口路段進出車輛分流示意圖。

此外，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段特別提醒「通行大禹嶺至太魯閣口（全程約74公里）」之用路人，東行（大禹嶺至太魯閣）最遲建議於當日17:00前抵達天祥，以免錯過天祥17:00~17:30之最後放行時段；西行（太魯閣至大禹嶺）最遲建議於15:00通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以避免18:00夜間封路前仍尚未通過關原管制站。

台8線中橫公路東段受震災及風災影響，仍有多處邊坡、路基及路面災修工程持續進行中，放行時段如因天候或突發狀況影響，公路單位不排除延後或取消放行，用路人應妥為規劃行程預作應變準備，並請關注氣象資訊及道路管制或通阻訊息。

公路局呼籲用路人充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」與收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

【跨年最暖一幕】狗狗被煙火嚇到卡車縫 一群人直接抬車救牠超感動QQ

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

更多熱門

相關新聞

合歡山道路結冰　昆陽至大禹嶺限掛雪鏈通行

合歡山道路結冰　昆陽至大禹嶺限掛雪鏈通行

合歡山區今(26)日清晨因受大陸冷氣團影響，3,000公尺以上高山道路目前皆於冰點，昆陽至大禹嶺路段道路潮濕結冰，8時起限加掛雪鏈通行。

中橫2路段刷坡施工　12 /11起至月底交通管制

中橫2路段刷坡施工　12 /11起至月底交通管制

WPP Open與AI驅動智慧行銷全攻略

WPP Open與AI驅動智慧行銷全攻略

中橫大禹嶺至太魯閣12月路段交管　行車攻略一次看

中橫大禹嶺至太魯閣12月路段交管　行車攻略一次看

太魯閣部落音樂會登場　看表演、聽解說、逛市集

太魯閣部落音樂會登場　看表演、聽解說、逛市集

關鍵字：

中橫公路東段大禹嶺太魯閣1月份全攻略柵門關閉

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面