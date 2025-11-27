宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

記者劉邠如／綜合報導

香港宏福苑大火延燒7棟樓，引發外界對「煙囪效應」、外牆施工安全和民眾逃生方式的激烈討論。對此，消防專家林金宏受訪時強調，這起事件「絕對不是單一原因造成」，前端發現與處置、施工現場大量可燃物、外牆施工型態與風勢，都是不可忽視的關鍵；至於民眾面對火警時，最重要的原則仍是：「見火就逃，濃煙就躲」。

火勢為何燒這麼快、還延燒7棟？

林金宏指出，宏福苑大火之所以會在短時間內迅速惡化、蔓延到多棟建物，前期處置是否得當，很可能是關鍵之一。

他表示，一開始為何會燒這麼快，「應該是一開始發現的時候處置不當」。目前包括起火原因、多久被發現等細節都還在調查中，「但是我相信它在前期處置上面，一定有瑕疵也有缺陷，這個可能要等進一步的調查」。

林金宏以過往經驗指出，許多「施工中建築物」的火災，都是一開始只是小火卻沒有被成功撲滅，或者施工區域堆放大量易燃物，卻沒有做好防護與清理。他說，實務上常見的情況是：「一開始小火它滅不掉，或者是它在施工的時候，它這些施工區域有很多易燃物品的時候，它沒有用防火布把它蓋起來，或者是沒有把它清好，所以這些都是問題。」

外牆施工、可燃物與風勢：火勢「往上、往外」擴大關鍵

對於外界關注的外牆鷹架、防護網與火勢垂直延燒的問題，林金宏認為，施工外牆的可燃物與配置，確實和這次火勢往上擴大有關。

他分析，當火勢開始擴大時，宏福苑正處於施工狀態，外牆上有許多施工相關設施與材料，「現在因為在施工，在施工的時候，這些物品就容易被引燃，因為它是垂直往上的。」他認為，後續會燒得這麼嚴重，「跟它外牆的施工這些可燃物有關」，加上工地本來就會有很多可燃物，「所以我認為第二個原因，是因為它現場可燃物很多。」

至於為何最終會延燒多棟建物，他點出第三個重要因素是風勢。他說，當天風向與風力可能在其中扮演關鍵角色：「可能跟風勢有關，也就是說它今天風，把一些火或者一些本來就已經引火燃燒的這些碎片，吹到另外一棟，造成它整個火勢的蔓延。」

外牆防護網要「全面防焰」？值得討論的課題

外界也質疑，是否應該全面要求鷹架外層的防護網、防塵網採用「防焰材質」，以避免再度發生類似悲劇。對此，林金宏指出，以他目前了解，「法律並沒有這樣子的規定」。

他說，這類外牆防護網其實已經使用很長一段時間，因為香港這一次的火災算是一個很特殊的案例，過去施工時使用這些防護網也都非特例，甚至可能已經沿用了幾十年，但過去都沒有發生過類似意外。

因此，他認為，是否因為這一次事件，就立刻做出「一定要防焰」的要求，「我覺得這是一個值得探討的課題」。

在他看來，更重要的是回頭檢視火勢為何有機會快速變大：「應該更前端的去看，怎麼會讓這個火變大？（施工廠商）你的教育訓練有沒有出問題？那你將來在現場施工的時候，你應該設置哪些消防設備，可以及時的去處理問題火災，我認為這才是正本清源的做法。」

林金宏也提到，要求全面使用防焰材質，勢必會造成成本大幅增加，「你要大家花很多很多的錢，然後只為了一個可能很久才發生一次」的情況。雖然他也說，「當然很多人也會講，不行啊人命是無價的。」那就要回歸權衡大家可以接受的情況，都是可以討論並思考的。

煙囪效應幾乎每火場皆有 出現不等於人命傷亡

而這起大火後，「煙囪效應」成為媒體與民眾最關心的關鍵字之一。對於外界質疑煙囪效應是否是這起重大傷亡的主因，林金宏先說明，煙囪效應確實存在，而且在多數火災中都會出現。

但他提醒，煙囪效應本就是幾乎在每一個火災現場都會出現，並造成垂直管道間為火勢蔓延的路徑。然而把香港大火的慘重結果，完全歸因於煙囪效應，是過度簡化：「把它認為因為煙囪效應才造成這麼嚴重的後果，我個人是認為把原因太單純化了，它絕對不是單一原因。」

他再次提醒，煙囪效應確實是「火勢擴大蔓延的一個因素」，「但是這個因素，不能跟它造成人命傷亡畫上等號」。真正影響傷亡多寡的，還包括民眾當時的判斷、逃生路線選擇、警覺時間點等多重因素。

面對大火時怎麼做？2大口訣「見火就逃、濃煙就躲」

對於高樓住戶在面對類似火警時，究竟應該「往外逃」還是「躲在室內等待救援」，社會上頗多疑問。林金宏坦言，對於香港這起大火，他沒有辦法用單一答案回覆。

但他解釋大火現場仍有一些「原則性」的應變方式，如火災應變兩大原則：「第一，火在身邊，那我就會主張你趕快跑，見火就跑。第二，見濃煙就躲，如果你開門看到外面有濃煙，我們就主張你把門關起來，就不要出去了。」

他也提到，這次宏福苑的狀況是「它這一次是從外面燒進來的」，如果住戶發現火警太晚，一開始不當一回事，最後可能變成「身邊有火」，又「開門外面又有煙」，再加上所在樓層高度的差異，現場情況會非常複雜，「這個問題就要視你現場面對的情況，才能夠去談你當下該怎麼做出正確的應變」。

別急著把原因「講死」 避免真正重要的教訓被淹沒

最後，林金宏則特別提醒，社會在面對重大火災事件時，不要太早、太快地把原因單純化。

他說，「不要把一個火災事件發生的時候，就把原因很快的就要單純化地找出來，然後因為你一開始去做這樣子的說明，大家就會留下這樣子的印象。」一旦社會輿論被早期、片面結論主導，「反而有一些真正的你需要去懂的、你需要去了解、對你生命最有保障的資訊，反而被淹沒在這些很草率的結論當中。」

林金宏認為，如果大家真的很在意這場大火，希望從中吸取教訓，「那應該要等到更多的調查資料的時候，才來決定後續的策略。」

他強調，與其急著替事件「找一個聽起來合理的單一原因」，不如冷靜等待調查結果，並從前端的教育訓練、施工管理到民眾日常防災知識，真正找出可以避免下一次悲劇發生的關鍵。

