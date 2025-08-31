爆乳胡蝶忍掀戰！被罵OOC、不尊重作者　她反擊曬照：奶子真香

▲扣扣派cosplay胡蝶忍惹議。（圖／翻攝自FB／Coco Mu）

記者鄺郁庭／綜合報導

Coser扣扣派（CocoPie）在七夕情人節時發文，貼出她角色扮演人氣動漫《鬼滅之刃》角「胡蝶忍」的照片，卻因一襲爆乳裝扮，被批「嚴重OOC（Out of Character，不符合角色設定）」，還有人質疑她是靠賣肉搏眼球。對此，她在臉書回擊，「我十年前也討厭過賣肉coser，但我錯了，奶子真香」，引發話題。

扣扣派日前在臉書PO出cos胡蝶忍的照片，性感造型瞬間引爆爭議，有人認為她脫離角色設定，「想露為什麼不出蜜璃？違反角色設定根本在糟蹋忍」、「你想露不是不行，但要cos就還是要看角色吧？個人是覺得這種算嚴重OOC了」、「作者知道胡蝶忍曾經因為隱幫她設計的衣服過於暴露，直接把衣服燒了嗎？身材像不像是沒差，但至少尊重一下角色吧！」

面對質疑，扣扣派覺得相當無奈，在留言處直呼，「現在的情況就像是，今天我吃火鍋坐你隔壁，我喜歡加芋頭煮到化開但你非常討厭，你就特地走到隔壁桌，當著我的面指責並命令我『不准把芋頭丟進去』。」

她強調，大家都有興趣和工作，展現方式有千萬種，「cosplay是我興趣和工作的一部分，我有我愛它的方式，我認為每個人都有自由和權利去做自己喜歡的事情並展現它，你可以不認同、不喜歡，但這就是我。」此外，她還發文表示，「我十年前也討厭過賣肉coser但我錯了，奶子真香。」