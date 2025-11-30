　
地方 地方焦點

從古地圖窺歷史軌跡　《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表

▲▼太管處舉行《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表會。（圖／太管處提供、下同）

▲太管處舉行《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表會。（圖／太管處提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

山海交會的太魯閣國家公園，不僅以壯麗峽谷景觀聞名，更蘊藏豐厚多元且獨具特色的人文歷史。太魯閣歷史發展脈絡與地圖演變，宛如台灣歷史進程與地圖繪製技術變革的縮影。

在積極推動0403花蓮大地震後復建工作之際，太魯閣國家公園管理處持續投入各項保育工作以及致力持續保存與建構在地人文資料。

▲▼太管處舉行《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表會。（圖／太管處提供、下同）

▲▼委請長期鑽研台灣歷史地圖的魏德文先生（上）以及致力科技與文化整合研究的郭俊麟博士（下）共同合作編纂。

112年有幸委請長期鑽研台灣歷史地圖的魏德文先生以及致力科技與文化整合研究的郭俊麟博士共同合作，針對大航海時代、清代、日治時期至戰後的太魯閣歷史圖資進行盤點、調查與研究詮釋，並將成果集結成冊出版地圖專書--《山海金-太魯閣地圖史四百年》。

為推廣這項重要研究成果，訂於114年11月28日上午10時於太魯閣國家公園遊客中心第二簡報室舉行新書發表會，與社會大眾分享太魯閣的豐富且多元歷史視野。

▲▼太管處舉行《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表會。（圖／太管處提供、下同）

本書編纂歷時兩年，執行團隊為蒐羅散落世界各地與太魯閣相關的老地圖，向國內外公私館藏單位及私人收藏家洽借珍貴歷史圖資，使本書內容更為完整且具深度。

▲▼太管處舉行《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表會。（圖／太管處提供、下同）

▲一幅幅古地圖拼貼出台灣這個島嶼的歷史記憶。

綜觀太魯閣地圖史，太魯閣的身影最早可追溯至大航海時代，因砂金資源而成為國際關注焦點。清領中期以前，治理重心多在台灣西部，使得東台灣在地圖上的著墨相對有限，直至1874年牡丹社事件後，推動「開山撫番」政策，「太魯閣」才正式顯現在歷史圖紙上。日治時期更引進當時最先進的三角測量法，台灣實測地圖正式出現，奠定台灣現代地圖測繪技術的基礎。

▲▼太管處舉行《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表會。（圖／太管處提供、下同）

《山海金-太魯閣地圖史四百年》以地圖為歷史閱讀的起點，透過跨越四百年的珍貴圖資，引領讀者窺看太魯閣地區的關鍵歷史變遷與發展脈絡，同時展現台灣地圖繪製技術演進的軌跡。從追尋黃金的航海探索，到今日以保育為核心的土地規劃，一幅幅古地圖拼貼出台灣這個島嶼的歷史記憶，期盼這本書能讓社會大眾以嶄新視角認識太魯閣，並重新思索土地、文化與歷史的深刻連結。

本書將於國家書店、三民書局及五南文化廣場上架展售中，歡迎有興趣的民眾可以逕洽選購。
 

