校長獲選特聘教授遭疑自肥　文大：符合規定「不領薪水」

▲文化大學校長王子奇獲選為特聘教授，遭質疑自肥且球員兼裁判。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

文化大學因推動系所合併或裁撤遭校友質疑，沒想到校長王子奇再遭校內教師爆料，今年7月首度設立特聘教授設置辦法，入選者每月多領3萬元，身為審查委員之一的校長竟然獲選，質疑王子奇自肥且「球員兼裁判」，且該辦法明顯不利非理工領域。文大則回應，王子奇在產學合作表現符合該辦法規定，經審查委員會通過後聘任，且擔任校長任內不會領取上述彈性薪資。

受到少子化影響，文大正規劃推動系所合併或裁撤，將現有51個系所整併30幾個。消息披露後引發校友與師生不滿，校友還痛批「這個學校高層有腦才有鬼。」並提醒校方決策不應黑箱作業，或放任幾個人胡搞瞎搞。

無獨有偶，文大在今年七月的行政會議上首度通過「特聘教授設置辦法」，針對在文大擔任專任教授任職三年以上，且符合四項資格者，可聘任為特聘教授，包括「專業領域具有優良學術成果」、「近三年內產學合作計畫案金額累計達2000萬以上且管理費（含技術移轉金）累計達150萬以上，或發明專利項數及已完成技術移轉件數等合計十項以上者」、「近3年內獲國家文藝獎或行政院文化獎」、「近6年內表現傑出或指導本校選手獲得運動競技成就傑出者」。

▲文大七月通過特聘教授設置辦法，王子奇也獲選，遭質疑自肥且球員兼裁判。（圖／記者許敏溶翻攝）

匿名的文大教師指出，王子奇等人獲選為文大首批特聘教授，每月可多領3萬彈性薪資，但王子奇在學術表現並不出色，而這個辦法是文大首度創立，校長更是審查委員會當然成員，這種作法根本是自肥且「球員兼裁判」，辦法內容對理工領域教師有利，對人文社會領域不利。

文大則回應，校長王子奇符合文大特聘教授設置辦法第2條第2項規定，且經文大特聘教授審查委員會通過後聘任，在產學合作計劃及管理累計金額均經過研發處查核確認符合資格。

文大強調，校長在得知自己獲聘後即表示，自己擔任校長任內，不領取彈性薪資。另文大所有政策都是公開透明可受公評，任何有疑慮的老師，都可向相關處室進行了解。