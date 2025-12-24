新北男吃鍋遭4煞亂刀狂砍！28歲主嫌揹「5地8條通緝」　5人遭送辦

▲28歲王姓主嫌揹「5地8條通緝」，全案送辦5人。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市永和區前天（22日）晚間9時許，保福路二段一間麻辣鍋店，突然闖進4名男子持刀、棍對其中一名男客手腳攻擊，造成男客全身多處瘀傷，手腳也有多處刀傷，送醫治療後已無大礙。永和警方循線，先逮捕涉案4人，隨後在淡水地區逮捕主使的男子，目前將朝依殺人未遂、妨害秩序罪偵辦。

據了解，有詐欺、違反銀行法的33歲王姓男子，前天晚間9時許與楊姓友人相約永和保福路二段麻辣鍋店吃宵夜，用餐到一半4名惡煞持西瓜刀、棍棒衝進店內，原以為是要砸店，但楊男卻被控制行動，並被嗆聲：「跟你無關，我們來找他（王男）的。」隨以刀械、棍棒對王男一陣亂砍，造成雙臂、雙腿約8處刀傷。

4名惡煞犯案後，各自徒步、開車離去；警方獲報趕抵，嫌犯都已離開現場，隨即成立專案小組，報請新北檢察官指揮偵辦；昨天（23日）凌晨2時許，警方先後在新北林口、永和逮捕負責開車有妨害前科的26歲陳男，以及動手的27歲李男、23歲陳男、29歲古男。

警方初步釐清，已逮獲的4人都將責任推給在逃的28歲王姓男子；警方調閱監視器發現，王男在逃亡過程中沿途變裝、多次更換交通工具，企圖逃避警方追查，但仍遭警方鎖定，當天晚間在淡水區逮捕王男，赫然發現王男遭台北、新北、桃園、台中、橋頭地檢署發布，身負8條詐欺通緝。

王男遭逮後，初步向警方供稱，因與傷者有債務上糾紛，屢次追討不還，前晚得知對方與他人聚餐，才會夥同陳男、王男、李男及古男一起出頭教訓。但對於債務詳細內容卻不願多做說明，警方不排除為賭債或犯罪利益所引發糾紛；警訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪，將王男等5人移送新北地檢署偵辦。