▲元智大學攜手越南雒鴻大學，以AI科技開創華語教學新模式。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動國際教育交流並引領華語教學創新，元智大學中國語文學系獲教育部「新南向學海築夢計畫」支持，與姐妹校越南雒鴻大學攜手合作，展開為期一個月的海外實習計畫。元智大學7日表示，此次合作結合AI科技與華語教學，讓越南學生體驗全新的學習模式，開啟語言教育數位轉型的新篇章。

此次實習由元智中語系徐富美教授主持，並由AI專業教師黃智明、李奇鴻兩位教授領軍，帶領五位學生前往位於越南南部同奈省的雒鴻大學，與當地師生共同探討AI融入華語教學的可行性與創新應用。雒鴻大學國際關係處處長阮氏黃鶯、副處長黃進勇、東方學學院副院長阮氏如嫦、中國語言專業主任潘世英等多位主管親自接待，雙方進行熱烈交流，展現深化合作的高度誠意。

▲元智學生結合書法，展現中華文化。（圖／元智提供）

阮氏黃鶯表示，同奈省是越南最大的工業重鎮之一，台灣企業設廠密集，帶動當地對華語人才的龐大需求。越南政府近年更將中文納入國小外語學習科目，陸續出版教材，顯示中文在越南教育體系中的地位日益提升。她期盼此次與元智大學的合作，能為越南華語教學注入更多創新能量。

徐富美教授指出，AI技術的導入可提升教學效率與互動性，讓華語學習更便利、即時且具個人化。此次實習不僅是語言教學創新的實踐，更是跨國教育科技應用的重要案例。透過AI輔助系統，越南學生可即時進行發音矯正、句型生成、詞彙擴充與情境對話練習，進一步強化語言輸出與溝通能力。

元智團隊以自研的AI輔助教學工具協助課堂運作，AI在口語課程中擔任助教角色，設計分組對話練習、生成會話範例與互動題庫，大幅提升學生參與度與學習成效。實習學生分享，越南學生雖具中文基礎，但運用AI輔助後學習更有效率，並對「Suno AI」、「Google Studio」與「Gamma」等生成式工具展現濃厚興趣。

除教學交流外，元智學生也以文化交流增進彼此理解。他們結合書法與劍術展示，展現中華文化的靜與動之美，現場氣氛熱烈，成為整個實習活動的亮點之一。元智大學中國語文學系主任洪士惠表示，AI輔助華語教學不僅能提升學習效率，也能激發學習動機，為非華語母語學生打造更貼近個人需求的學習環境。