地方 地方焦點

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

▲元智大學以AI科技開創華語教學新模式

▲元智大學攜手越南雒鴻大學，以AI科技開創華語教學新模式。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動國際教育交流並引領華語教學創新，元智大學中國語文學系獲教育部「新南向學海築夢計畫」支持，與姐妹校越南雒鴻大學攜手合作，展開為期一個月的海外實習計畫。元智大學7日表示，此次合作結合AI科技與華語教學，讓越南學生體驗全新的學習模式，開啟語言教育數位轉型的新篇章。

此次實習由元智中語系徐富美教授主持，並由AI專業教師黃智明、李奇鴻兩位教授領軍，帶領五位學生前往位於越南南部同奈省的雒鴻大學，與當地師生共同探討AI融入華語教學的可行性與創新應用。雒鴻大學國際關係處處長阮氏黃鶯、副處長黃進勇、東方學學院副院長阮氏如嫦、中國語言專業主任潘世英等多位主管親自接待，雙方進行熱烈交流，展現深化合作的高度誠意。

▲元智大學以AI科技開創華語教學新模式

▲元智學生結合書法，展現中華文化。（圖／元智提供）

阮氏黃鶯表示，同奈省是越南最大的工業重鎮之一，台灣企業設廠密集，帶動當地對華語人才的龐大需求。越南政府近年更將中文納入國小外語學習科目，陸續出版教材，顯示中文在越南教育體系中的地位日益提升。她期盼此次與元智大學的合作，能為越南華語教學注入更多創新能量。

徐富美教授指出，AI技術的導入可提升教學效率與互動性，讓華語學習更便利、即時且具個人化。此次實習不僅是語言教學創新的實踐，更是跨國教育科技應用的重要案例。透過AI輔助系統，越南學生可即時進行發音矯正、句型生成、詞彙擴充與情境對話練習，進一步強化語言輸出與溝通能力。

元智團隊以自研的AI輔助教學工具協助課堂運作，AI在口語課程中擔任助教角色，設計分組對話練習、生成會話範例與互動題庫，大幅提升學生參與度與學習成效。實習學生分享，越南學生雖具中文基礎，但運用AI輔助後學習更有效率，並對「Suno AI」、「Google Studio」與「Gamma」等生成式工具展現濃厚興趣。

除教學交流外，元智學生也以文化交流增進彼此理解。他們結合書法與劍術展示，展現中華文化的靜與動之美，現場氣氛熱烈，成為整個實習活動的亮點之一。元智大學中國語文學系主任洪士惠表示，AI輔助華語教學不僅能提升學習效率，也能激發學習動機，為非華語母語學生打造更貼近個人需求的學習環境。

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

相關新聞

AI引爆全球失業？美新研究發現：讓基層更忙

AI引爆全球失業？美新研究發現：讓基層更忙

自從ChatGPT於2022年問世，美國勞動市場並未出現外界原先擔憂的大幅震盪，包括未如預期引爆失業潮，顯示生成式人工智慧（AI）雖快速發展，但仍處於初期應用階段。

元智大學醫護學院揭牌　邁向智慧醫療

元智大學醫護學院揭牌　邁向智慧醫療

ChatGPT擬推「年齡分級」　加強保護未成年

ChatGPT擬推「年齡分級」　加強保護未成年

陳依純新作《機器人的日常消遣》　現身 TAxT 藝術節

陳依純新作《機器人的日常消遣》　現身 TAxT 藝術節

房市寒冬逆勢加碼！永慶房屋月休10天

房市寒冬逆勢加碼！永慶房屋月休10天

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

