過動童遭親生母毒打！要他趴地舔湯汁　法官裁定延長安置3個月

▲母親多次暴力對待孩子，甚至要求「趴地舔湯汁」。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者白珈陽／台中報導

台中1名孩童患有過動症，由母親單獨撫養，但台中市政府社會局查出母親在2023年7月起，陸續因孩童沒整理房間，就用掃帚、衣架打手腳及掌摑等不當方式教訓孩子，導致孩童四肢遍佈傷痕，甚至在孩童端雞湯不慎灑出來時，命令他趴地舔湯汁。孩子雖被社會局安置，但返家仍遭母親不當管教，社會局評估需要再聲請延長安置期限3月，台中地院昨（9）日裁准，可抗告。

裁定書指出，該名母親2023年7月間，因孩童未整理房間，遭母親肢體管教，造成右小腿多處條狀傷痕；隔月又因家務問題，以掃帚責打孩童雙臂數下、掌摑雙頰各1下，並於孩童在廚房端雞湯時不慎將湯汁灑落地面，令孩童將地上湯汁舔乾淨，孩童聽從母親指示，趴在地上舔湯汁。

案經社工介入，同年8月8日與母親及親屬簽訂安全計畫，母親答應不再肢體管教，但同年10月再次發生孩童把東西弄亂，母親又用衣架打了孩童頭部、左手臂，導致左手、頭部受傷。

社會局在安置期間，與安置機構觀察到孩童遇到壓力時，會用抓手背的方式緩解焦慮，就醫診斷患有過動症，已安排諮商；社工觀察親子返家，仍有管教情事，評估母親共同條節能力須提升，親子互動關係仍須觀察，考量孩童人身安全，向法院聲請延長安置期限。

法官審酌，孩童未滿12歲，尚無自我保護能力，且患有注意力不集中過動症，在教養上須較為費心，且身心狀況、人際互動能力需要給予協助，母親目前暫無能量提升管教之能，基於兒童最佳利益及提供受安置人必要的保護等考量，裁定准許聲請。