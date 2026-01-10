　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

過動童遭親生母毒打！要他趴地舔湯汁　法官裁定延長安置3個月

▲▼ 。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲母親多次暴力對待孩子，甚至要求「趴地舔湯汁」。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中1名孩童患有過動症，由母親單獨撫養，但台中市政府社會局查出母親在2023年7月起，陸續因孩童沒整理房間，就用掃帚、衣架打手腳及掌摑等不當方式教訓孩子，導致孩童四肢遍佈傷痕，甚至在孩童端雞湯不慎灑出來時，命令他趴地舔湯汁。孩子雖被社會局安置，但返家仍遭母親不當管教，社會局評估需要再聲請延長安置期限3月，台中地院昨（9）日裁准，可抗告。

裁定書指出，該名母親2023年7月間，因孩童未整理房間，遭母親肢體管教，造成右小腿多處條狀傷痕；隔月又因家務問題，以掃帚責打孩童雙臂數下、掌摑雙頰各1下，並於孩童在廚房端雞湯時不慎將湯汁灑落地面，令孩童將地上湯汁舔乾淨，孩童聽從母親指示，趴在地上舔湯汁。

案經社工介入，同年8月8日與母親及親屬簽訂安全計畫，母親答應不再肢體管教，但同年10月再次發生孩童把東西弄亂，母親又用衣架打了孩童頭部、左手臂，導致左手、頭部受傷。

社會局在安置期間，與安置機構觀察到孩童遇到壓力時，會用抓手背的方式緩解焦慮，就醫診斷患有過動症，已安排諮商；社工觀察親子返家，仍有管教情事，評估母親共同條節能力須提升，親子互動關係仍須觀察，考量孩童人身安全，向法院聲請延長安置期限。

法官審酌，孩童未滿12歲，尚無自我保護能力，且患有注意力不集中過動症，在教養上須較為費心，且身心狀況、人際互動能力需要給予協助，母親目前暫無能量提升管教之能，基於兒童最佳利益及提供受安置人必要的保護等考量，裁定准許聲請。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

快訊／高雄死亡車禍　25歲騎士不治

更多熱門

相關新聞

假送吊飾騙進儲藏室猥褻女生　國小代理教師遭判刑

假送吊飾騙進儲藏室猥褻女生　國小代理教師遭判刑

屏東縣某國小一名代理老師，在視廳教室內以致贈吊飾為由，將一名女學騙進儲藏室強行親臉，女學生感到噁心告訴、老師，經校方依法通報並報警，屏東地方法院審理後，將淫師判處3年8個月徒刑。全案還可上訴。

政院拍板動保法修正　棄養寵物最重罰百萬、重大虐待可判5年徒刑

政院拍板動保法修正　棄養寵物最重罰百萬、重大虐待可判5年徒刑

馬斯克AI釀禍　「一鍵脫衣」連前妻都受害

馬斯克AI釀禍　「一鍵脫衣」連前妻都受害

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

台中深夜陡降破10度　社會局關懷街友

台中深夜陡降破10度　社會局關懷街友

關鍵字：

過動症虐待台中社會局兒童保護教養問題

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面