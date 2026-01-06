　
社會 社會焦點 保障人權

呂秋遠自嘲未婚生女「一生最蠢」　孩子的媽反擊：他一毛都沒出

記者黃哲民／台北報導

網紅律師呂秋遠2023年與自己事務所實習律師林沄蓁未婚生女，林女主張因她拒絕墮胎、遭呂違法解僱，去年（2025年）告呂和事務所涉及職場懷孕歧視，求償精神慰撫150萬元，台北地院今（6日）開庭，林女提出對話紀錄佐證呂逼她「墮胎or離職二選一」，法官諭知辯論終結，本月（1月）30日宣判。

▲▼女律師林沄蓁與網紅律師呂秋遠未婚生女，提告主張拒墮胎遭違法解僱，求償150萬元，台北地院6日辯論終結，訂於1月30日宣判。（圖／記者黃哲民攝）

▲女律師林沄蓁與網紅律師呂秋遠未婚生女，告對方違法解僱涉及職場懷孕歧視，求償150萬元，台北地院訂於1月30日宣判。（圖／記者黃哲民攝）

呂秋遠已認領林沄蓁為他所生女兒，林女今開完庭受訪說呂至今沒支付未成年家人費用、「一毛都沒有」，也沒表達關心，雙方有其他訴訟進行中，呂前幾天在跨年夜PO文稱此事是他「一生做過最愚蠢的事」，林女說看了只有「一言難盡」，2年來沒見到呂本人，至於想不想遇到對方、見面會說什麼，林女說「呃！這是個好問題！」

▲▼女律師林沄蓁與網紅律師呂秋遠未婚生女，提告主張拒墮胎遭違法解僱，求償150萬元，台北地院6日辯論終結，訂於1月30日宣判。（圖／記者黃哲民攝）

▲呂秋遠跨年夜PO文自嘲未婚生女「一生最蠢」，孩子的媽、律師林沄蓁反擊對方「一毛都沒出」。（圖／記者黃哲民攝）

雙方本案爭執重點為林沄蓁2023年8月2日離職，是因實習期滿，或是遭違法解僱。林女今在庭訊表示，2023年6月12日在呂秋遠的事務所完成新科律師實務訓練，轉為受僱身分留任，已成立不定期勞動契約，被迫離職當天，她拒絕聽從呂的要求去墮胎。

林沄蓁提出與呂秋遠對話紀錄，佐證呂8月2日要她去診所「該做的事（按：墮胎）做一做」、「我會讓你請假，你愛請多久就請多久」，代表她若聽話拿掉與呂的小孩，就能保住工作，呂更說「這個受精卵，你要留下來，我們工作當然沒辦法在一起，不可能接受」、「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」等語。

林沄蓁指出，呂秋遠表明「我不可能跟孩子的媽共事啊，不可能。就是不可能」，且2023年7月10日她告訴呂已懷2人小孩後，呂從沒說她實習即將期滿，而是不斷脅迫「墮胎or離職二選一」，可見她拒絕墮胎與失去工作，具有高度實質關連。

▲▼ 。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

▲▼呂秋遠已認領林沄蓁為他所生小孩。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

她控訴呂秋遠讓她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，本案訴訟期間，呂辯詞自相矛盾、延滯審理程序，使她精神痛苦持續加深加廣。

林沄蓁去年提告主張呂秋遠與事務所違反《性別工作平等法》等規定，原僅求償100萬元，後以呂去年雙十節PO文稱她和女兒是「阻礙成長的殘葉」，造成懷孕歧視的損害持續加深，再加碼求償50萬元，並補繳裁判費5850元。

呂秋遠今仍舊沒出庭，委任律師代為主張林沄蓁到事務所實習的短期特定契約，在2023年7月31日期滿自動結束，林女縱然繼續工作2天，仍不算成立不定期勞動契約，頂多可依不當得利關係，要求支付這2天薪水。

先前開庭時，法官質疑呂秋遠的事務所紀錄顯示，林沄蓁是2023年6月12日實習期滿，當時指導林女的張姓律師也簽名為證，辯方說法為何不同，「難道律師簽字前，不用先看清楚？」呂的律師一時語塞。

至於林沄蓁聲請函詢法務部解釋本件勞動契約是否適用《勞動基準法》，法官諭知依職權可自行認定，現有卷證也足以形成心證，無須函詢，全案辯論終結，訂於本月30日上午9點29分宣判。

