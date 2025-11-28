小王偷吃人妻付167萬和解金　正牌尪嫌少再討50萬失敗

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）不滿妻子與好友小豪（化名）發生婚外情，雙方見面商談之後，小豪支付167萬元和解金，但後來他的婚姻仍走向破碎，錢也在他案中被法院宣告沒收，他覺得當初賠償167萬元過低，因而決定提告再求償50萬元。不過，基隆地院法官日前審理之後，裁定駁回阿強的告訴。

▲阿強因妻子外遇好友小豪，獲得167萬元賠償，他提告再求償50萬元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，事件起因是小豪的妻子在查看手機時，意外發現小豪和他的妻子發生婚外情，於是在2023年5月打電話告知他此事；雙方隨後相約見面商談，小豪赴約後給付167萬元和解金，但他和妻子最終仍走向離婚，他覺得小豪賠償167萬過低，應該再賠償50萬元，所以決定提告求償。

小豪則辯稱，雙方見面商談如何處理婚外情時，他的確已經給付167萬元和解金，如今阿強又要求賠償，他覺得賠償金額明顯過高。

基隆地院法官表示，經查，小豪承認在2023年間曾與阿強的妻子開房間發生性行為，他的行為確實侵害到阿強的權益，但阿強也表明事後取得167萬元和解金，所以本案的爭議點是，阿強是否有理由要求小豪再賠償50萬元。

法官表示，阿強獲得小豪賠償的167萬元婚外情和解金，應當已經足以填補損害，雖然阿強主張在他案判決（刑事案件）中，那167萬元已被宣告沒收，但這是因為刑事案件認定這筆錢是他涉犯傷害、妨害自由等罪所得，所以依法宣告沒收，他不能將刑事沒收之不利益轉嫁給小豪負擔，最終認定他的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。