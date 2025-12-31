南投縣社區整合式健檢服務明年上路　首場1／3開跑

▲大腸癌檢查。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局宣布明(115)年將在13鄉鎮市及偏遠社區辦理47場整合式健康篩檢活動，預防保健癌症篩檢項目新增胃癌「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，對象為45至74歲民眾，未曾參與國健署碳13尿素吹氣法或113-114年糞便抗原試辦之民眾可享終身一次額度，首場於1月3日在南投市新豐國小開跑。

根據衛福部最新資料顯示，每4分2秒就有1人罹癌、每年約有5萬3千餘人罹癌病逝；縣府衛生局長陳南松表示，南投縣幅員廣大，偏遠及醫療資源較為貧瘠之鄉鎮民眾，常因交通不便未能早期篩檢，導致無法把握就醫黃金時間，因此每年將在無醫村巡迴辦理整合式健康篩檢，推廣各項預防保健及疾病預防活動，並於假日辦理大型整合性篩檢活動，讓縣民免請假、就近接受各項免費健康檢查。

▲▼南投縣「送健康至社區」篩檢服務於115年開跑。

衛生局表示，明年提供的7大項一站式健康檢查服務，內容除成人預防保健及B、C型肝炎篩檢，另有5項癌症篩檢(子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及胃癌)，更加碼針對設籍南投縣75歲以上長者提供糞便潛血檢查補助，且針對40至44歲具大腸癌家族史及45至74歲糞便潛血檢查疑似異常之民眾，提供無痛大腸鏡檢查之補助，可替民眾省下荷包超過數千元。

陳南松呼籲民眾，平日除攝取均衡飲食、養成規律運動，一定要定期接受健康篩檢，透過早期篩檢、早期發現、早期治療，降低各種癌症及慢性病的發生率及死亡率，也請符合年齡條件的鄉親踴躍參加篩檢；相關訊息及後續場次可洽當地衛生所或至衛生局網站查詢 (查詢路徑：首頁(網址:http://www.ntshb.gov.tw/)/業務專區/健康促進/整合式健康篩檢)。