好心收留險沒命！男剛出獄借錢遭拒持刀砍老闆　12歲兒救父被追殺

▲男子剛出獄向老闆借錢不成，深夜竟持美工刀攻擊一家三口。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）



記者賴文萱、黃資真／高雄報導

45歲陳姓男子今年5月出獄後，被好心的楊姓老闆收留工作，幾個月後他開口向楊男借錢被拒，竟心生不滿持美工刀衝入家中狂刺楊男，並攻擊一旁勸阻的楊妻勸阻，更一度欲追砍楊男的12歲兒子，最後逃離現場。所幸楊男經送醫搶救後救回一命，陳男則是在犯案隔天被逮，今(31日)高雄地檢署依殺人未遂罪起訴。

檢方調查，陳男在2017年間因多起竊盜、毒品危害防制條例案件入獄服刑，於今年5月9日縮短刑期執行完畢，出獄後透過友人介紹，到72歲楊姓老闆的工廠工作。沒多久陳男就因缺錢花用，向楊男借錢，被拒絕後心生不滿，決定犯案。

10月27日深夜11時39分，陳男持美工刀進入楊男一家三口位於工廠辦公室後方的住處，趁3人熟睡期間，持刀攻擊楊男頸部，一旁蔡姓妻子驚醒後立刻徒手制止，反被割傷左手掌。

楊男遭攻擊後與陳男相互拉扯，過程中臉部、肩膀、手掌皆被刺傷，甚至二度遭揮砍頸部，造成其受有頸部深部切割傷併血管肌肉損傷、顏面、左肩膀、左手掌撕裂傷。楊男的12歲兒子醒來後，為了將犯人引出去，持球棒敲擊地面，陳男見狀竟在辦公室內追逐、逼近，試圖攻擊楊童。

後來蔡妻趁機把辦公室門扇關上，將陳男隔絕在外，並質問其目的，而陳男擔心蔡妻趁隙報警，加上楊男已倒臥血泊中，便逃離現場。警方獲報到場後緊急將楊男送往高醫搶救，經施以頸部血管探查、血管修補及吻合手術、肌肉修補手術及左手移前皮瓣手術，才撿回一命。

林園分局也隨即組成專案小組積極偵辦，經擴大調閱監視器鎖定陳嫌行蹤，於10月28日晚間7時16分在台南市六甲區查獲陳嫌，全案訊後依傷害、侵入住宅及殺人未遂罪，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官羈押獲准。

今天全案偵結，高雄地檢署依殺人未遂、傷害、成年人故意對少年犯恐嚇危害安全、成年人故意對少年犯攜帶凶器踰越侵入住宅強盜未遂等，將陳男起訴。考量陳男出獄後不過5月，旋即再犯，甚至變本加厲，建請法官加重其刑。