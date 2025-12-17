不再一桌吃三天　雙人年菜成新趨勢！飯店級工夫菜在家上桌

▲因應小家庭與頂客族需求，雙漁堂推出雙人年菜套組，主打清爽、剛剛好的年味。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著少子化與家庭結構轉變，小家庭與頂客族比例逐年攀升，年節餐桌也悄然出現變化。過去份量十足的年菜，對兩人世界成為負擔。台中知名餐飲品牌「雙漁堂」推出主打雙人份量的冷凍年菜套組「雙喜臨門2388」，以六道飯店級工夫菜，鎖定追求質感、健康與便利的小家庭市場，提供更貼近現代生活的選項。

「雙喜臨門」在菜色設計上，刻意跳脫傳統年菜油重、味厚的印象，從湯品開始便展現不同思維。清燉獅子頭捨棄濃油赤醬，改以清燉工法呈現，湯色清澈、肉丸細嫩，入口溫潤不膩，讓年菜也能有「輕盈上桌」的第一印象。

接續登場的上湯魚翅鮑魚，則是整套年菜中最考驗火候與耐心的菜色，選用老母雞熬製高湯，搭配完整排翅慢火煨煮，再佐以同樣費時燉煮至軟香入味的鮑魚，層層堆疊出深厚卻不張揚的滋味，呈現飯店工夫菜的精髓。

在肉品配置上，雙漁堂以黑胡椒松阪豬取代傳統五花肉，選用被稱為「黃金六兩」的部位，經醃製後烤炙，口感彈脆、油脂適中，胡椒香氣鮮明卻不嗆口，更符合現代消費者對健康與風味並重的期待。魚類料理同樣不走紅燒路線，蒜酥鱈魚以細嫩魚肉搭配酥香蒜粒，入口即化、香氣分明，減少醬汁負擔，讓年節大魚也能清爽不膩。

主食鰻魚米糕則回歸傳統年味中的「飽足感」，卻在製程上細膩講究。鰻魚需先以日式清酒烤炙，徹底去腥後再與米糕結合，使整體香氣更為乾淨，入口既有節慶的豐盛感，也不失清爽層次。最後以紹興醉大蝦作為冷盤收尾，嚴選特級海大蝦，確保蝦肉彈牙，酒香與鮮味在口中交織，為年夜飯畫下喜氣而不張揚的句點。

雙漁堂老闆吳玉珮表示，對不想在過年期間外出排隊、或希望在家享受高品質二人時光的族群而言，「雙喜臨門」提供的是一種更貼近日常的年菜選擇，份量剛好、料理到位，讓小家庭也能輕鬆準備一桌有儀式感的年夜飯。她也指出，年菜不一定要多，而是要「剛剛好」，吃得完、吃得舒服，才符合現代生活節奏。