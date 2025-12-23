　
地方 地方焦點

台中客家餐廳年菜早鳥開跑　「麻油鮑魚、Q彈圓蹄」人均800有找

▲不到800元吃澎湃！中部人氣客家餐廳搶攻年夜飯市場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲餐廳今年也與兒少安置機構合作，院童親手繪製的新春紅包袋同步推出，收入全數捐出，讓年節多一份溫暖與意義。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

準備搶訂！年夜飯人均不到800元就能搞定。深耕中部的「范頭家客家餐廳」今年推出「馬上客好菜」圍爐宴，不僅CP值超高，菜色設計更暗藏巧思，目標是收服全家大小的胃。

今年菜色顛覆傳統，由主廚團隊競賽研發，更請來客家電視台名廚徐玉芳及美食家盲評選出。其中，「金馬賀歲大圓蹄」以天然紅谷米慢燉，鹹香Q彈的口感專為長輩設計；「馬到成功福滿蝦」則巧妙搭配孩子最愛的地瓜球；而最受年輕人矚目的，莫過於「馬運亨通麻香鮑」，以北港麻油與老薑煸香鮑魚，鋪在吸飽湯汁的麵線上，成為餐桌上的打卡亮點，讓三代同堂都能找到心頭好。

▲不到800元吃澎湃！中部人氣客家餐廳搶攻年夜飯市場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲不到800元吃澎湃！中部人氣客家餐廳搶攻年夜飯市場。（圖／記者游瓊華攝）

業者表示，這套年菜也考量了外帶需求，即使復熱也能維持風味。即日起至2026年1月26日前，預訂10人席年菜並付清，即享早鳥價7,890元，內用再加贈炸湯圓。

更暖心的是，餐廳今年也與兒少安置機構合作，推出由院童親手繪製的「公益新春紅包袋」（12款/組，售價150元），收入將全數捐出。讓消費者在享用美味的同時，也能將溫暖傳遞出去，為年節增添一份特別的意義。

▲不到800元吃澎湃！中部人氣客家餐廳搶攻年夜飯市場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「金馬賀歲大圓蹄」以天然紅谷米慢燉，鹹香Q彈的口感專為長輩設計。（圖／記者游瓊華攝）

 

12/21 全台詐欺最新數據

每次到台中，小編總會安排一晚留給夜市。這次挑戰的是位在南區、靠近中山醫學大學的大慶夜市，規模雖不若逢甲那麼觀光化，卻多了份在地氣息。攤位一字排開，從炭火香氣到甜點香氣交錯，邊走邊聞就能讓人胃口大開。不同於那種人擠人的觀光夜市，大慶夜市的氛圍更輕鬆、價格更親民，整個夜市充滿人情味。

客家餐廳年夜飯台中美食公益紅包圍爐宴

