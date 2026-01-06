憂台海效應！　英外相避論斷美國對委作為合法性

▲委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕後乘坐的其中一架直升機，抵達紐約。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）5日晚間在國會就委內瑞拉局勢發表聲明並接受質詢，延續英國政府一貫立場，刻意迴避對美國總統川普政府相關行動是否違反國際法作出明確評斷。不過，部分議員警告，美方作為恐向北京與莫斯科傳遞危險訊號，衝擊以規則為基礎的國際秩序。

美國政府3日對委內瑞拉發動空襲，並抓捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，押送至美國受審。曾在馬杜洛政府中擔任副總統兼石油部長的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已於5日宣誓就任代理總統。川普則表示，反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）在國內威望不足，難以治國。

英外相強調國際法重要性 避談美軍入侵委內瑞拉行動

古柏在國會指出，維護國際法對英國而言至關重要，涉及價值觀與國家利益。她透露，周末與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話討論委內瑞拉情勢時，也強調遵守國際法的重要性，但未直接說明美方行動是否合法，只表示英國將持續敦促「所有夥伴」在各階段遵守國際法。

古柏並強調，說明行動法律依據是美國的責任，英國與盟友之間可存在共識與分歧。古柏重申，英國未涉入美方3日的軍事行動，也未支持或參與此前針對所謂運毒船的封鎖或打擊。

古柏表示，當前首要目標是避免委內瑞拉局勢進一步惡化，陷入更嚴重的不穩定、犯罪與暴力。她指出，英國可在協助委內瑞拉以和平、民主方式實現政權過渡方面扮演特殊角色。英國雖自2019年起不承認馬杜洛政權，但仍維持駐委使館運作，以便與反對派、公民社會及執政當局保持溝通。她也透露，已與馬查多通話討論政權過渡議題。

古柏同時指出，委內瑞拉局勢攸關英國在加勒比海及美洲周邊7個海外領土的安全。她列舉馬杜洛政權涉及非法金融、制裁規避、毒品販運與非法黃金交易等組織犯罪行為，並提及其與伊朗、俄羅斯的關係，以及國際刑事法院於2021年立案調查其疑涉危害人類罪，但未在發言中提到中國。

英部分人士認為美國做法恐開「不良先例」 憂中國模仿侵台

儘管工黨政府與最大在野黨保守黨未公開譴責川普政府行動，工黨內部仍出現不同聲音。下議院外交事務委員會主席索恩貝里（Emily Thornberry）指出，若強國「綁架」較小國家的領導人並試圖藉此獲取資源，英國與盟友應明確指出此舉違反國際法，否則恐為中國與俄羅斯在烏克蘭與台灣問題上樹立不良先例。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）也表示，馬杜洛雖是殘暴獨裁者，但這不代表川普可任意採取非法行動。他強調，國家主權與國際法不可或缺，否則世界將更加危險，認為此舉能嚇阻俄羅斯或中國的想法，恐怕是嚴重誤判。