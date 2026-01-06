　
社會 社會焦點 保障人權

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

▲彰化女騎士不明原因噴飛到圳溝內卡樹幹中命危送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化女騎士噴飛到圳溝內卡樹幹中，送醫搶救仍不治。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化縣大村鄉東美路昨(5)日晚間發生一起離奇死亡車禍，一名約50歲黃姓女子獨自騎乘機車行經該路段時，因不明原因突然發生事故，人當場噴飛墜落至路旁深約3公尺的圳溝內，倒頭栽卡在樹幹上，警消獲報後動用吊臂協助脫困並將其送醫搶救，仍於昨(5)日晚間11時許宣告不治。

彰化縣消防局指出，昨日晚間6時22分接獲通報，大村鄉東美路附近有機車事故，女騎士墜入深溝、「栽蔥式」卡在樹幹受困。消防局隨即出動2輛消防車、1輛救護車及6名消防人員趕赴現場，救援人員利用吊臂，搭配籃式擔架及三角吊帶垂降至圳溝內，小心將卡在樹幹間的女子移出並固定，隨後再以吊臂將人員與傷者一併吊掛回路面，整個救援過程相當艱鉅。

消防人員將女子救起後發現，她左小腿有開放性骨折，且已無呼吸心跳，救護人員立即施以CPR、AED電擊，並將其緊急送往員林基督教醫院，晚間10時許又轉送彰化基督教醫學中心急診室，發現脾臟破裂、左側肋骨骨折、血胸、左大腿開放性骨折，經全力搶救仍未能恢復呼吸心跳，於今日凌晨1時許宣告不治，至於詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

